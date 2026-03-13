Lịch âm dương ngày 14/3/2026: Thông tin giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Tra cứu lịch âm dương ngày 14/3/2026 để biết giờ tốt, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy quan trọng cho ngày Đinh Hợi nhằm tối ưu hóa công việc hàng ngày.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 14/03/2026 Dương Lịch (tức ngày 26 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm Lịch) được đánh giá là ngày Đinh Hợi. Đây là ngày có sự xung khắc giữa Chi và Can (Thủy khắc Hỏa), dân gian thường gọi là ngày Hung (phạt nhật), đòi hỏi sự cẩn trọng trong các quyết định lớn.

Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 14/03/2026

Ngày Đinh Hợi có nạp âm là Ốc Thượng Thổ (Đất trên linh mái). Trong phong thủy, đây là ngày thuộc hành Thổ, có tính chất khắc với hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi). Những người tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ cần đặc biệt lưu ý vì đây là các tuổi xung khắc với ngày.

Bảng tra cứu giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường sự hanh thông cho các công việc quan trọng. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

Khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sáng Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59) Tí (23:00-0:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59) Chiều & Tối Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Phân tích các yếu tố cát hung

Mặc dù tổng quan là ngày Hung, nhưng theo Khổng Minh Lục Diệu, đây lại là ngày Tiểu Cát. Đây là trạng thái tốt lành ở mức độ vừa phải, cho thấy mưu sự nhỏ dễ thành, ít gặp trở ngại và có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ.

Tuy nhiên, sao Đê (một trong Nhị Thập Bát Tú) lại là Hung tú, chủ trị về các vấn đề tai ương nếu thực hiện đại sự như khởi công xây dựng, chôn cất hoặc cưới gả. Do đó, người đọc nên cân nhắc kỹ giữa các yếu tố để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Lời khuyên cho ngày 14/03/2026

Dựa trên các chỉ số phong thủy, dưới đây là những khuyến nghị mang tính tham khảo:

Nên làm: Thu hoạch, gặt hái, chăm sóc cây cối, nhập học, nhận chức hoặc thực hiện các công việc hành chính, nộp đơn từ.

Thu hoạch, gặt hái, chăm sóc cây cối, nhập học, nhận chức hoặc thực hiện các công việc hành chính, nộp đơn từ. Cần tránh: Khởi công xây dựng, cưới hỏi, kỵ các việc liên quan đến đường thủy. Theo quan niệm dân gian Bành Tổ, ngày Đinh không nên cắt tóc để tránh các vấn đề về da liễu, ngày Hợi nên tránh cưới hỏi để giữ gìn sự bền vững trong tình cảm.

Hướng xuất hành và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm may mắn khi đi xa hoặc bắt đầu công việc, bạn có thể lựa chọn hướng và giờ xuất hành như sau:

Hướng Hỷ Thần: Hướng chính Nam (đón niềm vui).

Hướng chính Nam (đón niềm vui). Hướng Tài Thần: Hướng Đông (đón tài lộc).

Hướng Đông (đón tài lộc). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 11h-13h (giờ Ngọ) và 15h-17h (giờ Dần) được coi là rất tốt lành, thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán hoặc cầu tài lộc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.