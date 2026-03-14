Lịch âm dương ngày 15/03/2026: Ngày Mậu Tý thuận lợi cho khởi công và cầu tài lộc Ngày 15/3/2026 (tức 27/1 Âm lịch) là ngày Mậu Tý, được sao Phòng chiếu mệnh mang lại nhiều may mắn cho các việc trọng đại như khởi công, kết hôn hay cầu tài.

Theo lịch vạn niên, ngày 15/03/2026 Dương lịch rơi vào Chủ Nhật, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Mậu Tý, thuộc tháng Canh Dần. Về tổng quan, đây là ngày Cát trung bình (chế nhật), nơi Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy), mang lại sự ổn định và thuận lợi cho nhiều hoạt động đời sống.

Chi tiết giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả công việc và giảm thiểu rủi ro theo quan niệm phong thủy dân gian. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59) Giờ Hắc Đạo Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Phân tích Ngũ hành và các sao chiếu mệnh

Ngày 15/03/2026 có nạp âm là Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét). Theo quy luật tương sinh tương khắc, ngày này thuộc hành Hỏa, khắc với hành Kim. Tuy nhiên, các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ thuộc hành Kim không bị ảnh hưởng đáng kể bởi tính chất này. Đáng chú ý, tuổi Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ là hai tuổi xung khắc nhất trong ngày, cần lưu ý thận trọng.

Đặc biệt, ngày này có sao Phòng (Phòng Nhật Thố) chiếu mệnh. Đây là một trong Thất Diệu (sao tốt), chủ trị về tài sản và sự hưng vượng. Sao Phòng mang lại năng lượng tích cực cho việc cưới gả, xây dựng nhà cửa, chôn cất và các mưu sự lớn. Ngược lại, theo Khổng Minh Lục Diệu, ngày này rơi vào quẻ Không Vong. Điều này ám chỉ sự trì trệ hoặc bế tắc trong một số công việc đòi hỏi sự đột phá nhanh chóng.

Lời khuyên về các việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên sự kết hợp giữa Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Khai), người dân có thể tham khảo các hoạt động sau để đạt hiệu quả tối ưu:

Nên làm: Xuất hành, khởi tạo, động thổ, xây dựng kho vựa, sửa chữa phòng bếp, may mặc, cấy lúa, học tập kỹ nghệ và các việc liên quan đến chăn nuôi. Các thủ tục về giá thú (cưới hỏi) đặc biệt tốt do có sao Ích Hậu và Thanh Long Hoàng Đạo phù trợ.

Không nên làm: Chôn cất (theo Trực Khai), lợp nhà (do sao Thiên Ngục), và các việc liên quan đến giao dịch ruộng đất theo Bành Tổ Bách Kỵ.

Hướng dẫn xuất hành theo phong thủy

Để gia tăng sự hanh thông, người dân có thể lựa chọn hướng và giờ xuất hành phù hợp với mục đích cá nhân:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Cần tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (hướng xấu).

Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 11h-13h (Ngọ) và 23h-01h (Tý) được coi là giờ đại cát, thuận lợi cho buôn bán và hòa hợp gia đạo. Khung giờ từ 19h-21h (Tuất) và 07h-09h (Thìn) cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn trong công việc.

Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về nhịp sống theo lịch Âm Dương truyền thống.