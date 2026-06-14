Lịch Âm Dương ngày 15/06/2026: Xem giờ Hoàng đạo và hướng xuất hành cát lợi Ngày 15/06/2026 Dương lịch (tức mùng 1 tháng 5 Âm lịch) là ngày Canh Thân. Đây là thời điểm cần lưu ý về các khung giờ xuất hành và những kiêng kỵ trong việc đại sự.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 15/06/2026 Dương lịch, nhằm ngày 1 tháng 5 năm Giáp Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày mùng 1 đầu tháng, mang ý nghĩa khởi đầu mới nhưng cũng đi kèm nhiều yếu tố phong thủy cần lưu tâm để đảm bảo sự hanh thông.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 15/06/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 15/06/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 01/05/2026 (Ngày Canh Thân, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ) Ngũ hành Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá) Trực Mãn (Tốt cho cầu tài, mua bán) Sao Tâm (Hung tú - Sao xấu)

Phân tích giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tối ưu hóa năng lượng tích cực. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Sửu (01:00-02:59): Tốt cho các việc nội trợ, gia đình.

Tốt cho các việc nội trợ, gia đình. Thìn (07:00-08:59): Khung giờ đẹp để thực hiện giao dịch.

Khung giờ đẹp để thực hiện giao dịch. Tỵ (09:00-10:59): Thích hợp cho các cuộc họp, thảo luận.

Thích hợp cho các cuộc họp, thảo luận. Mùi (13:00-14:59): Giờ cát lành cho mọi việc.

Giờ cát lành cho mọi việc. Tuất (19:00-20:59): Tốt cho việc nghỉ ngơi và sum họp.

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu cần tránh)

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Đánh giá cát hung và lời khuyên phong thủy

Ngày Canh Thân có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Đây là ngày có Can Chi tương đồng (cùng hành Kim), được coi là ngày cát. Tuy nhiên, do phạm phải sao Tâm và ngày Lưu Liên, người dân cần chú ý một số điểm sau:

Những việc nên làm

Cầu tài lộc: Nhờ có các sao tốt như Thiên Phú và Lộc Khố, ngày này khá thuận lợi cho việc khai trương, giao dịch hoặc thu hồi nợ.

Nhờ có các sao tốt như Thiên Phú và Lộc Khố, ngày này khá thuận lợi cho việc khai trương, giao dịch hoặc thu hồi nợ. Lắp đặt, sửa chữa: Các công việc liên quan đến kỹ thuật, lắp đặt máy móc hoặc xây dựng nhà cửa (theo sao Thiên Phú) có thể tiến hành.

Các công việc liên quan đến kỹ thuật, lắp đặt máy móc hoặc xây dựng nhà cửa (theo sao Thiên Phú) có thể tiến hành. Xuất hành: Sao Dịch Mã chiếu, tốt cho việc di chuyển xa.

Những việc cần kiêng kỵ

Cưới hỏi và xây cất: Sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ) là một hung tú, đặc biệt kỵ việc cưới gả, đóng giường hoặc thưa kiện. Kinh doanh lớn vào ngày này cũng được dự báo dễ gặp thua lỗ.

Sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ) là một hung tú, đặc biệt kỵ việc cưới gả, đóng giường hoặc thưa kiện. Kinh doanh lớn vào ngày này cũng được dự báo dễ gặp thua lỗ. Thủ tục hành chính: Do gặp ngày Lưu Liên, các việc liên quan đến giấy tờ, ký kết hợp đồng nên cẩn trọng, tránh vội vã dẫn đến trễ nải hoặc thị phi.

Do gặp ngày Lưu Liên, các việc liên quan đến giấy tờ, ký kết hợp đồng nên cẩn trọng, tránh vội vã dẫn đến trễ nải hoặc thị phi. Tu sửa mộ phần: Ngày Sát Chủ Âm đặc biệt kỵ các việc về mai táng.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn khi đi xa, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Đông Nam vì gặp Hạc Thần.

Xuất hành hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Đông Nam vì gặp Hạc Thần. Giờ tốt xuất hành: 09:00-11:00 (Giờ Tỵ): Rất tốt lành, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, mọi việc hòa hợp. 13:00-15:00 (Giờ Mùi): Mọi việc tốt lành, nhà cửa yên ấm, người đi bình an.



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