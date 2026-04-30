Lịch Âm Dương ngày 1/5/2026: Ngày Tiểu Cát mang lại vận khí hanh thông Thứ Sáu ngày 1/5/2026 dương lịch trùng với ngày Rằm tháng 3 Âm lịch. Đây là ngày Ất Hợi với sao Lâu chiếu sáng, được đánh giá là thời điểm thuận lợi để khởi công và cầu tài lộc.

Theo lịch vạn niên, ngày 1/5/2026 dương lịch rơi vào Thứ Sáu, tức ngày 15 tháng Ba năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Ất Hợi, có chi sinh can (Thủy sinh Mộc), được xem là ngày cát. Trong dân gian, ngày này còn được gọi là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa mọi việc diễn ra tốt lành, ít gặp trở ngại và thường có quý nhân phù trợ.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 1/5/2026

Việc nắm bắt các khung giờ hoàng đạo và ngũ hành của ngày sẽ giúp quý độc giả có cái nhìn tổng quan để sắp xếp công việc cá nhân một cách khoa học nhất.

1/5/2026 (Thứ Sáu) Âm lịch: 15/3/2026 (Ngày Nhâm Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Bính Ngọ)

15/3/2026 (Ngày Nhâm Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi)

Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) Ngày: Ất Hợi (Ngày Cát)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày để bạn tham khảo cho các hoạt động quan trọng:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sửu (01h-03h) Tý (23h-01h) Thìn (07h-09h) Dần (03h-05h) Ngọ (11h-13h) Mão (05h-07h) Mùi (13h-15h) Tỵ (09h-11h) Tuất (19h-21h) Thân (15h-17h) Hợi (21h-23h) Dậu (17h-19h)

Luận giải về sao và sự xung hợp trong ngày

Ngày 1/5/2026 có sự xuất hiện của sao Lâu (Lâu Kim Cẩu). Đây là một trong Nhị Thập Bát Tú thuộc hàng Kiết Tú (sao tốt). Sao Lâu chủ trị về việc tiền bạc dồi dào, học hành đỗ đạt và rất tốt cho các việc như dựng cột, trổ cửa, cưới gả hoặc xây cất.

Tuy nhiên, về mặt ngũ hành, ngày Sơn Đầu Hỏa sẽ xung khắc với những người tuổi Kỷ Tỵ và Tân Tỵ. Những người thuộc hai tuổi này nên thận trọng hơn trong các quyết định lớn hoặc khi di chuyển xa.

Các việc nên làm và cần lưu ý

Dựa trên các hệ thống lịch pháp và phong thủy, dưới đây là những lời khuyên mang tính chất tham khảo:

Nên làm: Khởi công xây dựng, cưới hỏi (theo sao Lâu), cầu tài lộc, khai trương cửa hàng. Đặc biệt, việc xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc Đông Nam để đón Tài Thần được cho là sẽ mang lại nhiều niềm vui.

Cần lưu ý: Ngày này phạm phải ngày Thụ Tử, một ngày kỵ trong quan niệm dân gian đối với một số việc trọng đại. Ngoài ra, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo hạt trồng cây hoặc đi đường thủy để tránh những rủi ro không đáng có.

Hướng dẫn xuất hành theo Lý Thuần Phong

Để tăng thêm phần thuận lợi, bạn có thể tham khảo các khung giờ xuất hành sau:

Từ 15h-17h (Giờ Thân): Rất tốt lành, đi xa gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ dễ có tin mừng.

Từ 19h-21h (Giờ Tuất): Mọi công việc đều tốt lành, nên đi hướng Tây Nam để cầu tài lộc, nhà cửa yên ấm.

Từ 09h-11h (Giờ Tỵ): Mưu sự khó thành, nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh tranh cãi, mâu thuẫn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.