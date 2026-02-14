Lịch Âm Dương ngày 15/2/2026: Xem giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt Thông tin chi tiết lịch vạn niên ngày 15/2/2026 (28 tháng Chạp). Cập nhật các khung giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và lời khuyên phong thủy cho ngày cuối năm.

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 Dương Lịch, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ Âm Lịch. Đây là thời điểm quan trọng trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân thường quan tâm đến các yếu tố phong thủy để chuẩn bị cho các hoạt động tất niên và sắm sửa cuối năm.

Thông tin tổng quan về ngày 15/02/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày Canh Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ:

Dương Lịch 15/02/2026 (Chủ Nhật) Âm Lịch 28/12/2025 (Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Sửu) Tiết Khí Lập Xuân Ngũ Hành Ngày Canh Thân (Kim), Nạp âm Thạch Lựu Mộc.

Theo quan niệm phong thủy, ngày Canh Thân có Can Chi tương đồng (cùng hành Kim), được coi là ngày cát. Tuy nhiên, nạp âm Thạch Lựu Mộc lại khắc với các tuổi Giáp Dần và Mậu Dần, người thuộc những tuổi này cần lưu tâm hơn trong các quyết định quan trọng.

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các công việc diễn ra thuận lợi và mang lại tâm lý an tâm cho gia chủ.

Các khung giờ tốt (Hoàng Đạo)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Giờ Sửu (01h-03h): Tốt cho việc cầu tài, nhà cửa yên ấm.

Tốt cho việc cầu tài, nhà cửa yên ấm. Giờ Thìn (07h-09h): Thời điểm thích hợp cho các hoạt động hành chính.

Thời điểm thích hợp cho các hoạt động hành chính. Giờ Tỵ (09h-11h): Rất tốt lành, kinh doanh có lợi, gia đạo hòa hợp.

Rất tốt lành, kinh doanh có lợi, gia đạo hòa hợp. Giờ Mùi (13h-15h): Mọi việc hanh thông, người đi bình an.

Mọi việc hanh thông, người đi bình an. Giờ Tuất (19h-21h): Khung giờ đẹp để hội họp, gắn kết.

Các khung giờ cần lưu ý (Hắc Đạo)

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Phân tích các yếu tố phong thủy đặc biệt

Ngày 15/02/2026 mang những đặc điểm đan xen giữa các vì sao và trực ngày, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai công việc.

Điểm sáng từ Sao Phòng

Trong Nhị Thập Bát Tú, sao Phòng (Phòng Nhật Thố) là một Kiết Tú (sao tốt). Sao này chủ về hưng vượng tài sản, rất thuận lợi cho việc cưới gả, xây dựng, mua sắm nhà cửa hoặc xe cộ. Đây là một yếu tố tích cực bù đắp cho những hạn chế khác trong ngày.

Thận trọng với Trực Nguy và Lưu Liên

Ngược lại với sao Phòng, Trực Nguy trong Thập Nhị Kiến Trừ ám chỉ sự suy thoái, cần thận trọng trong mọi việc. Đồng thời, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Lưu Liên (ngày Hung), công việc dễ gặp sự chậm trễ, dây dưa hoặc nảy sinh tranh cãi, thị phi. Các chuyên gia khuyến nghị không nên vội vã trong việc ký kết hợp đồng hoặc dâng nộp đơn từ vào ngày này.

Hướng xuất hành mang lại may mắn

Để tăng cường năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hướng Tây Bắc: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, hỷ tín).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, hỷ tín). Hướng Tây Nam: Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc). Lưu ý: Tránh hướng Đông Nam vì gặp Hạc Thần, được coi là hướng không thuận cho việc xuất hành.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.