Lịch Âm Dương ngày 15/4/2026: Ngày Hoàng Đạo Đại An thuận khởi sự Xem chi tiết lịch vạn niên ngày 15/04/2026. Đây là ngày tốt (Đại An), mang lại sự bình an và thuận lợi cho các công việc quan trọng như khai trương, cầu tài.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026 (Dương Lịch), tức ngày 28 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm Lịch) là ngày Kỷ Mùi, thuộc hành Thổ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Đại An, mang ý nghĩa mọi việc đều yên ổn, hành sự dễ đạt được thành công và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

Khung giờ tốt lành trong ngày

Việc lựa chọn giờ Hoàng Đạo giúp tăng cường năng lượng tích cực khi thực hiện các công việc quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Chi tiết khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Tí (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Phân tích Ngũ Hành và Nhị Thập Bát Tú

Ngày Kỷ Mùi có Can Chi tương đồng (cùng hành Thổ), được xem là ngày cát. Nạp âm của ngày là Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Tuy nhiên, ngày này xung khắc với tuổi Quý Sửu và Ất Sửu, nên những người thuộc tuổi này cần thận trọng hơn.

Về Nhị Thập Bát Tú, ngày mai có Sao Cơ (Cơ Thủy Báo) chủ trị. Đây là một cát tinh (sao tốt) chủ về khởi tạo cao cường. Khi gặp sao này, gia đình thường an lành, sự nghiệp thăng tiến và vượng điền sản. Đặc biệt thuận lợi cho các việc như chôn cất, khai trương hoặc tu bổ công trình.

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Những việc nên triển khai

Dựa trên Trực Định và các sao tốt như Địa Tài, Mãn Đức Tinh, Tục Thế, người dân có thể ưu tiên thực hiện:

Khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Xây dựng: Động thổ, san nền, lắp đặt máy móc hoặc sửa chữa phòng bếp.

Nộp đơn từ, dâng sớ, nhập học hoặc các nghi lễ cầu thân. Gia đình: Tổ chức giá thú (đám cưới) được xem là đại cát nhờ có sao Tục Thế.

Những việc cần kiêng kỵ

Bên cạnh những điểm tốt, người đọc cần lưu ý một số hạn chế theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật:

Hạn chế việc uống thuốc mới hoặc các liệu pháp can thiệp mạnh vì quan niệm xưa cho rằng khí độc dễ xâm nhập.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 11h-13h và 23h-01h (rất tốt cho buôn bán, gặp may mắn); từ 19h-21h và 07h-09h (tốt cho gặp gỡ, tin vui sắp tới).

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.