Lịch Âm Dương ngày 15/5/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy quan trọng Thông tin chi tiết lịch vạn niên ngày 15/05/2026. Ngày Sát Chủ Dương có những lưu ý đặc biệt về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc cần thận trọng để bình an.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Sáu ngày 15/05/2026 (Dương Lịch) trùng với ngày 29 tháng 3 (Âm Lịch) năm Bính Ngọ. Đây là ngày Kỷ Sửu, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Trong quan niệm dân gian, đây là ngày Sát Chủ Dương, được coi là ngày xấu đối với các công việc trọng đại mang tính khởi đầu hoặc xây dựng.

Thông tin tổng quan về ngày 15/05/2026

Ngày Kỷ Sửu có Can Chi tương đồng (cùng hành Thổ) nên được đánh giá là ngày cát theo một số tiêu chí phối hợp. Tuy nhiên, do phạm phải Sát Chủ Dương, người dân thường có tâm lý thận trọng khi triển khai các việc lớn.

Khung giờ Loại giờ Các giờ cụ thể Giờ Hoàng Đạo Cát Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Hung Tí (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Luận giải phong thủy theo Nhị Thập Bát Tú

Ngày mai chịu sự quản lý của Sao Cang (Cang Kim Long), một hung tú trong hệ thống 28 vì sao. Tướng tinh con Rồng, chủ trị ngày Thứ Sáu.

Việc nên làm: Các công việc liên quan đến may mặc, cắt may áo màn được cho là sẽ đem lại lộc ăn và sự thuận lợi nhỏ.

Các công việc liên quan đến may mặc, cắt may áo màn được cho là sẽ đem lại lộc ăn và sự thuận lợi nhỏ. Việc cần kiêng cữ: Sao Cang rất kỵ việc chôn cất (đề phòng trùng tang), cưới hỏi (e ngại gia đạo lạnh lẽo) và xây dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc kiện tụng hoặc tranh chấp vào ngày này cũng dễ gặp bất lợi.

Sao Cang rất kỵ việc chôn cất (đề phòng trùng tang), cưới hỏi (e ngại gia đạo lạnh lẽo) và xây dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc kiện tụng hoặc tranh chấp vào ngày này cũng dễ gặp bất lợi. Trường hợp ngoại lệ: Sao Cang khi rơi vào các ngày Mùi, Hợi, Mẹo thì các tác động xấu được giảm bớt, mọi việc trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt là tại Mùi.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên hệ thống Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Thâu) và Ngọc Hạp Thông Thư, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo cho các hoạt động thường nhật:

Các việc nên triển khai

Ngày này phù hợp cho các hoạt động thu hoạch hoặc chăm sóc nông nghiệp như cấy lúa, gặt hái, mua bán gia súc hoặc tu sửa cây cối. Bên cạnh đó, việc nộp đơn từ, dâng sớ hoặc bắt đầu liệu trình chữa bệnh cho phụ nữ cũng được xem là tốt. Các sao tốt như U Vi Tinh và Ích Hậu sẽ hỗ trợ phần nào cho các công việc này.

Các việc nên tránh

Đặc biệt lưu ý không nên phá bỏ các giao kèo, ký kết quan trọng vì theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, việc này dễ gây tổn thương cho cả hai bên. Ngoài ra, nên tránh đi du lịch xa, tổ chức tang lễ hoặc bắt đầu các dự án kinh doanh hoàn toàn mới trong ngày Sát Chủ Dương.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự hanh thông khi ra ngoài, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Cần tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu).

Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Cần tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu). Giờ xuất hành tốt (Theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 11h-13h (giờ Ngọ) và 23h-01h (giờ Tý) là rất tốt lành, thuận lợi cho buôn bán và hòa hợp gia đình. Khung giờ 19h-21h (giờ Tuất) và 07h-09h (giờ Thìn) cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn trong gặp gỡ đối tác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.