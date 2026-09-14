Lịch Âm Dương ngày 15/9/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và hướng xuất hành mang lại may mắn Xem lịch Âm Dương ngày 15/09/2026 nhằm ngày 5/8 Âm Lịch năm Bính Ngọ; tra cứu khung giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và hướng xuất hành để công việc diễn ra hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 15/09/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Ba ngày 15/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 5 tháng Tám (Đinh Dậu) Âm Lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày mang những đặc tính phong thủy đa chiều với sự hiện diện đồng thời của cát tinh lẫn các yếu tố kiêng kỵ dân gian, đòi hỏi việc sắp xếp kế hoạch cần sự thận trọng và linh hoạt.

Tổng quan thông tin Âm Dương lịch ngày 15/09/2026

Để thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý công việc thường nhật, các dữ liệu lịch pháp cốt lõi trong ngày được hệ thống cụ thể như sau:

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Thứ Ba, ngày 15 tháng 09 năm 2026 Âm Lịch Ngày 5 tháng 8 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) Can Chi ngày Nhâm Thìn (Chi khắc Can - Thổ khắc Thủy, phạt nhật) Nạp âm Trường Lưu Thủy Trực Trực Nguy Sao chủ (Nhị Thập Bát Tú) Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) - Kiết Tú (sao tốt) Khổng Minh Lục Diệu Xích Khẩu (ngày hung)

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn khung thời gian phù hợp giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi và tạo tâm lý tự tin hơn khi xử lý công việc:

Giờ Hoàng Đạo (thời điểm thuận lợi)

Giờ Dần: 03:00 - 04:59

03:00 - 04:59 Giờ Thìn: 07:00 - 08:59

07:00 - 08:59 Giờ Tỵ: 09:00 - 10:59

09:00 - 10:59 Giờ Thân: 15:00 - 16:59

15:00 - 16:59 Giờ Dậu: 17:00 - 18:59

17:00 - 18:59 Giờ Hợi: 21:00 - 22:59

Giờ Hắc Đạo (nên thận trọng)

Giờ Tí: 23:00 - 00:59

23:00 - 00:59 Giờ Sửu: 01:00 - 02:59

01:00 - 02:59 Giờ Mão: 05:00 - 06:59

05:00 - 06:59 Giờ Ngọ: 11:00 - 12:59

11:00 - 12:59 Giờ Mùi: 13:00 - 14:59

13:00 - 14:59 Giờ Tuất: 19:00 - 20:59

Đánh giá phong thủy và các yếu tố tương tác

Ngày Nhâm Thìn có Can Chi tương khắc (Chi Thổ khắc Can Thủy), thuộc phạt nhật. Về mặt nạp âm Trường Lưu Thủy, ngày này kỵ các tuổi Bính Tuất và Giáp Tuất. Thủy khắc Hỏa, tuy nhiên các tuổi Mậu Tý, Bính Thân và Mậu Ngọ mang hành Hỏa không chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Xét về hệ thống tinh tú và trực, ngày 15/09/2026 đón nhận năng lượng từ sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) - một trong những Kiết Tú chủ về hưng vượng, tốt cho các công tác khởi tạo hay thủy lợi. Dẫu vậy, ngày này cũng thuộc Trực Nguy (biểu thị nguy hiểm, suy thoái) và rơi vào Lục Diệu Xích Khẩu, nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nhằm phòng tránh mâu thuẫn nội bộ hoặc hiểu lầm không đáng có.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, can Nhâm nhắc nhở "Bất ương thủy, nan canh đê phòng" (không tháo nước khó giữ đê), còn chi Thìn khuyên "Bất khốc khấp chủ trọng tang" (tránh than khóc, bi lụy). Ngoài ra, ngày trùng vào mùng 5 Âm Lịch (Nguyệt Kỵ) và ngày Sát Chủ Dương, truyền thống dân gian thường dè dặt khi bắt đầu các dự án mang tính bước ngoặt.

Lời khuyên việc nên làm và kiêng cữ

Dựa trên sự dung hòa giữa cát tinh và các hạn kỵ truyền thống, người đọc có thể cân nhắc các định hướng sau:

Việc nên làm: Duy trì các công việc hành chính thường lệ, dọn dẹp không gian sống, chăm sóc sức khỏe, hoặc triển khai các công việc xây cất, trổ cửa, cải tạo ao mương (do được sự trợ lực của sao Vĩ và các cát tinh như Lục Hợp, Mẫu Thương).

Duy trì các công việc hành chính thường lệ, dọn dẹp không gian sống, chăm sóc sức khỏe, hoặc triển khai các công việc xây cất, trổ cửa, cải tạo ao mương (do được sự trợ lực của sao Vĩ và các cát tinh như Lục Hợp, Mẫu Thương). Việc nên hạn chế: Cân nhắc hoãn lại các quyết định lớn như ký kết hợp đồng thương mại quy mô lớn, xuất tiền đầu tư rủi ro cao, cưới gả, mở cửa hàng mới hoặc mua sắm tài sản giá trị lớn như ô tô, nhà đất. Trong giao tiếp, nên giữ thái độ hòa nhã để hóa giải ảnh hưởng của Xích Khẩu.

Hướng dẫn xuất hành theo phong thủy

Theo Khổng Minh, ngày này gặp Thiên Tặc, việc đi xa cần bảo quản tư trang cẩn thận. Nếu cần xuất hành, bạn có thể chọn các hướng tốt và khung giờ phù hợp:

Hướng xuất hành: Đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần; đi về hướng Tây để nghênh đón Tài Thần. Tránh đi về hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần.

Đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần; đi về hướng Tây để nghênh đón Tài Thần. Tránh đi về hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần. Khung giờ xuất hành tốt: Giờ Mão - Dậu (05:00-07:00 và 17:00-19:00) rất tốt lành, kinh doanh dễ có lợi nhuận; giờ Tỵ - Hợi (09:00-11:00 và 21:00-23:00) mang lại bình yên, công việc hòa thuận.

* Thông tin phong thủy và lịch vạn niên mang tính chất tham khảo, giúp người đọc chủ động sắp xếp thời gian và công việc một cách hài hòa, tích cực.