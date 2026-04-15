Lịch Âm Dương ngày 16/04/2026: Ngày Canh Thân, lưu ý khi ký kết hợp đồng Thứ Năm ngày 16/04/2026 (29/02 Âm Lịch) là ngày có sao Giác tốt cho công danh, tuy nhiên cần thận trọng với các thủ tục hành chính và xuất hành xa.

Theo lịch vạn niên, ngày 16/04/2026 Dương Lịch là ngày 29 tháng Hai Âm Lịch. Đây là thời điểm chuyển giao quan trọng trong tháng Tân Mão với nhiều yếu tố phong thủy đáng chú ý cho các hoạt động đời sống và công việc.

Thông tin tổng quan về ngày 16/04/2026

Ngày mai được xác định là ngày Canh Thân, thuộc hành Kim (Thạch Lựu Mộc). Dưới đây là các thông số chi tiết để bạn đọc tham khảo:

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Ngày Dương Lịch 16/04/2026 (Thứ Năm) Ngày Âm Lịch 29/02/2026 (Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ) Tiết khí Thanh Minh Trực Chấp (Nên lập khế ước, giao dịch, động thổ) Ngũ hành Ngày Canh Thân (Kim) - Nạp âm Thạch Lựu Mộc (Kỵ tuổi Giáp Dần, Mậu Dần)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra thuận lợi hơn:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Giải mã các sao và lời khuyên thực hành

Ý nghĩa của Sao Giác và Lưu Liên

Ngày này chịu ảnh hưởng của Sao Giác (Giác Mộc Giao), một trong Nhị thập bát tú mang tính chất vinh xương, tấn lợi. Sao này đặc biệt tốt cho việc cầu công danh, thi cử hoặc cưới hỏi. Tuy nhiên, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây lại là ngày Lưu Liên (Hung). Lưu Liên mang ý nghĩa sự việc dễ bị dây dưa, trễ nải, khó thành công nhanh chóng.

Việc nên làm và cần tránh

Dựa trên sự kết hợp giữa các sao tốt và xấu, người đọc có thể cân nhắc các hoạt động sau:

Nên làm: Lập khế ước, giao dịch kinh doanh nhỏ, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh. Các việc liên quan đến hôn nhân hoặc thăng tiến công danh cũng có thể tiến hành nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lập khế ước, giao dịch kinh doanh nhỏ, động thổ san nền, cầu thầy chữa bệnh. Các việc liên quan đến hôn nhân hoặc thăng tiến công danh cũng có thể tiến hành nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Cần tránh: Chôn cất (rất kỵ), dời nhà, xuất tiền của hoặc đi chơi xa. Đặc biệt, không nên vội vã trong các việc liên quan đến giấy tờ, luật pháp vì dễ gặp thị phi.

Chôn cất (rất kỵ), dời nhà, xuất tiền của hoặc đi chơi xa. Đặc biệt, không nên vội vã trong các việc liên quan đến giấy tờ, luật pháp vì dễ gặp thị phi. Kiêng kỵ theo Bành Tổ: Không nên dệt vải, quay tơ và tránh kê giường mới để đảm bảo an lành cho gia đạo.

Hướng xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm may mắn và tài lộc, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành theo các cung giờ tốt:

Đón Hỷ Thần: Xuất hành hướng Tây Bắc.

Xuất hành hướng Tây Bắc. Đón Tài Thần: Xuất hành hướng Tây Nam.

Xuất hành hướng Tây Nam. Lưu ý: Tránh hướng Đông Nam vì gặp Hạc Thần (xấu cho lộ trình).

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.