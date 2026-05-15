Lịch âm dương ngày 16/05/2026: Thông tin giờ hoàng đạo và hướng xuất hành cát lợi Ngày 16/05/2026 Dương lịch (30/03 Âm lịch) là ngày Canh Dần, thuộc hành Mộc. Đây là ngày cát trung bình, phù hợp cho việc sửa sang nhà cửa và cầu tài lộc hướng Tây Nam.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 16/05/2026 Dương lịch, nhằm ngày 30 tháng Ba năm Nhâm Thìn Âm lịch. Đây là ngày Canh Dần, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ. Trong hệ thống phong thủy, ngày Canh Dần có chi khắc can nên được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật).

Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 16/05/2026

Việc nắm bắt các khung giờ và đặc điểm ngũ hành giúp người dân có thêm cơ sở tham khảo cho các hoạt động thường ngày. Dưới đây là các thông số chi tiết:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 16/05/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch 30/03/2026 Ngũ hành Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) Tiết khí Lập Hạ Trực Khai (Tốt cho việc khởi đầu, xuất hành)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tối ưu hóa hiệu quả công việc và tâm lý. Khung giờ trong ngày mai được phân bổ như sau:

Giờ Hoàng đạo (Tốt)

Tý (23:00-00:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Sửu (01:00-02:59): Tốt cho các việc nội trợ, gia đình.

Thìn (07:00-08:59): Khung giờ đẹp để triển khai kế hoạch.

Tỵ (09:00-10:59): Phù hợp cho giao dịch, gặp gỡ.

Mùi (13:00-14:59): Cát lợi cho việc cầu tài.

Tuất (19:00-20:59): Tốt cho việc nghỉ ngơi, sum họp.

Giờ Hắc đạo (Cần thận trọng)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Phân tích sao chiếu và lời khuyên phong thủy

Ngày 16/05/2026 rơi vào sao Đê Thổ Lạc, một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính hung. Bên cạnh đó, ngày này cũng phạm vào quẻ Lưu Liên trong Khổng Minh Lục Diệu.

Ý nghĩa thuật ngữ

Lưu Liên: Biểu thị sự chậm trễ, dây dưa. Các công việc liên quan đến giấy tờ, ký kết hợp đồng hoặc thủ tục hành chính có thể gặp trở ngại hoặc kéo dài hơn dự kiến.

Sao Đê: Theo quan niệm xưa, sao này không thuận lợi cho việc khởi công xây dựng lớn hoặc tổ chức cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu thực hiện vào ngày Thìn thì có thể giảm bớt sự xung khắc.

Lời khuyên thực tiễn

Dựa trên các yếu tố phong thủy, người dân có thể cân nhắc các hoạt động sau:

Nên làm: Xuất hành bằng tàu thuyền, sửa sang phòng bếp, cấy hái, học tập kỹ nghệ hoặc khám chữa bệnh.

Cần thận trọng: Tránh các việc đại sự như động thổ nhà cửa, chôn cất hay ký kết các hợp đồng quan trọng mang tính cấp bách.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Giáp Thân và Mậu Thân cần lưu ý hơn trong mọi hoạt động để giữ sự ổn định.

Hướng xuất hành cát lợi theo Lý Thuần Phong

Để tăng cường sự hanh thông khi ra ngoài, người dân có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành sau:

Hướng Hỷ Thần: Tây Bắc (Đón niềm vui).

Hướng Tài Thần: Tây Nam (Cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi).

Giờ Đại An (17h-19h): Mang lại tin vui và sự bình yên cho gia đạo.

Giờ Tốc Hỷ (21h-23h): Phù hợp cho các cuộc gặp gỡ mang tính chất vui vẻ, phụ nữ dễ có tin mừng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa dân gian.