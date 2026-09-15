Lịch Âm Dương ngày 16/09/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo và việc nên làm để vạn sự hanh thông Thông tin chi tiết Âm Dương lịch ngày 16/09/2026 tức 6/8 Âm Lịch, cung cấp danh sách giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung cùng gợi ý phong thủy giúp công việc thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 16/09/2026

Ngày 16/09/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Tư, tức ngày 6 tháng Tám năm Đinh Dậu (năm Bính Ngọ) theo Âm Lịch. Đây là ngày Quý Tỵ, thuộc tiết khí trong năm mang năng lượng ngũ hành Trường Lưu Thủy. Theo quan niệm dân gian và chiêm tinh học phương Đông, ngày này sở hữu nhiều sao cát lành như sao Cơ, quẻ Tiểu Cát trong Khổng Minh Lục Diệu và Trực Thành, rất thích hợp cho các hoạt động khởi công, giao dịch tài chính hoặc cầu phúc.

Tổng quan thông tin Âm Dương lịch ngày 16/09/2026

Hệ thống lịch cổ truyền xếp ngày Quý Tỵ vào nhóm ngày có sự giao thoa đặc biệt giữa can và chi, kết hợp cùng các cát tinh tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều kế hoạch thường nhật:

Dương Lịch: Thứ Tư, ngày 16/09/2026

Thứ Tư, ngày 16/09/2026 Âm Lịch: Ngày 06/08/2026 (Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Ngọ)

Ngày 06/08/2026 (Tháng Đinh Dậu, Năm Bính Ngọ) Can Chi: Ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ Ngũ hành: Quý Tỵ thuộc nạp âm Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài). Về bản thể, Thiên can Quý (Thủy) khắc Địa chi Tỵ (Hỏa), tạo thế Can khắc Chi (chế nhật) ở mức cát trung bình.

Quý Tỵ thuộc nạp âm Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài). Về bản thể, Thiên can Quý (Thủy) khắc Địa chi Tỵ (Hỏa), tạo thế Can khắc Chi (chế nhật) ở mức cát trung bình. Ngày kỵ: Hoàn toàn không phạm vào các ngày xấu như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công kỵ.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp bạn chủ động sắp xếp lịch trình làm việc, gặp gỡ đối tác hay tiến hành các công việc quan trọng.

Phân loại Khung giờ Tên giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) 01:00 - 02:59

07:00 - 08:59

11:00 - 12:59

13:00 - 14:59

19:00 - 20:59

21:00 - 22:59 Sửu (Ngọc Đường)

Thìn (Tư Mệnh)

Ngọ (Thanh Long)

Mùi (Minh Đường)

Tuất (Kim Quỹ)

Hợi (Bảo Quang) Giờ Hắc Đạo (Nên cẩn trọng) 23:00 - 00:59

03:00 - 04:59

05:00 - 06:59

09:00 - 10:59

15:00 - 16:59

17:00 - 18:59 Tý (Thiên Lao)

Dần (Bạch Hổ)

Mão (Ngọc Đường/Khang)

Tỵ (Huyền Vũ)

Thân (Câu Trận)

Dậu (Chu Tước)

Ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày Quý Tỵ, người đọc có thể tham khảo một số khái niệm thuật số truyền thống:

Tiểu Cát (Khổng Minh Lục Diệu): Điềm báo may mắn, mọi việc diễn ra êm đẹp, ít gặp trắc trở, được quý nhân phù trợ và gặp nhiều điều vui mừng trong các mối quan hệ.

Điềm báo may mắn, mọi việc diễn ra êm đẹp, ít gặp trắc trở, được quý nhân phù trợ và gặp nhiều điều vui mừng trong các mối quan hệ. Sao Cơ (Nhị Thập Bát Tú): Thuộc Cơ Thủy Báo (con Beo) – một trong những kiết tú chủ về sự hưng thịnh, vượng điền sản, thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến và gia đạo bình yên.

Thuộc Cơ Thủy Báo (con Beo) – một trong những kiết tú chủ về sự hưng thịnh, vượng điền sản, thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến và gia đạo bình yên. Trực Thành (Thập Nhị Kiến Trừ): Mang ý nghĩa hoàn thành, trọn vẹn, mở ra khởi đầu mới vững chắc cho các thỏa thuận và khế ước.

Mang ý nghĩa hoàn thành, trọn vẹn, mở ra khởi đầu mới vững chắc cho các thỏa thuận và khế ước. Trường Lưu Thủy: Dòng nước dài chảy ra biển lớn. Thủy khắc Hỏa, ngoại trừ các tuổi có bản mệnh Hỏa kiên cố như Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thì không đáng ngại.

Tuổi hợp xung và hướng xuất hành cát lợi

Dựa trên quy luật tương sinh tương khắc của địa chi, ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu (tạo Kim cục). Ngược lại, ngày này xung với Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Do đó, hai tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi cần chú ý giữ bình tĩnh, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn.

Về xuất hành, theo Khổng Minh đây là ngày Thiên Dương – xuất hành tốt lành, dễ gặp may mắn và thuận lợi. Hướng di chuyển đón tài lộc gồm:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ Thần (tốt cho hỷ sự, tinh thần phấn chấn).

Đón Hỷ Thần (tốt cho hỷ sự, tinh thần phấn chấn). Hướng Tây Bắc: Đón Tài Thần (thuận lợi cho các thương vụ kinh doanh).

Lời khuyên việc nên và không nên làm

Theo quan niệm phong thủy dân gian, việc nắm bắt năng lượng của ngày giúp mỗi người tối ưu hóa hiệu quả công việc:

Việc nên làm:

Ký kết giao dịch, mở rộng kinh doanh, thu hồi công nợ hoặc mua bán hàng hóa.

Khởi tạo các công trình xây dựng, san nền, gắn cửa, tu sửa phòng bếp hoặc hệ thống kênh mương.

Học tập, nộp hồ sơ, nhập học, kết giao bạn bè hoặc tiến hành các nghi lễ đính ước.

Khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chăm sóc nhà cửa để thu hút sinh khí.

Việc không nên làm:

Vướng vào kiện tụng, tranh chấp (theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Quý không nên kiện tụng vì dễ yếu thế).

Đi xa quản lý tài sản sơ sài (Tỵ không nên đi xa thiếu phòng bị để tránh thất thoát đồ đạc).

Đóng giường, lót giường nằm mới hoặc tổ chức tranh cãi trong các giờ hắc đạo.

Các dữ liệu phong thủy và Âm Dương lịch trên đây mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc định hướng kế hoạch làm việc một cách khoa học, tự tin và hướng đến sự an tâm, may mắn trong cuộc sống thường nhật.