Lịch Âm Dương ngày 1/6/2026: Ngày Bính Ngọ cát lành cho khởi công và cưới hỏi Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 1/6/2026 (16/4 Âm Lịch). Đây là ngày Bính Ngọ, hành Thủy, được đánh giá là ngày tốt cho các việc trọng đại như xây dựng, khai trương.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 1/6/2026 Dương Lịch (tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ Âm Lịch) được đánh giá là một ngày tốt (ngày cát). Đây là thời điểm thuận lợi để triển khai nhiều công việc quan trọng nhờ sự bảo trợ của các sao tốt trong hệ thống Nhị Thập Bát Tú.

Tổng quan về lịch Âm Dương ngày 1/6/2026

Ngày Bính Ngọ có Can Chi tương đồng (cùng hành Hỏa), được coi là ngày cát. Tuy nhiên, do nạp âm là Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) nên sẽ xung khắc với những người tuổi Canh Tý. Bên cạnh đó, ngày Ngọ nằm trong mối quan hệ lục hợp với Mùi và tam hợp với Dần, Tuất, tạo nên cục diện hỏa cục vững chắc.

Đáng chú ý, theo hệ thống Nhị Thập Bát Tú, ngày này do Sao Tất (Tất Nguyệt Ô) chủ trị. Đây là một Kiết Tú (sao tốt), mang lại điềm lành cho các hoạt động xây dựng, trổ cửa, cưới gả và chôn cất.

Bảng giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp gia tăng sự hanh thông cho công việc. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

Khung giờ Giờ Hoàng đạo (Tốt) Giờ Hắc đạo (Xấu) Sáng Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h) Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h) Chiều/Tối Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) Đêm Tý (23h-01h) -

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Dựa trên các chỉ số từ Ngọc Hạp Thông Thư và Thập Nhị Kiến Trừ, người dân có thể tham khảo các gợi ý sau để điều chỉnh kế hoạch cá nhân:

Việc nên làm: Khởi công tạo tác, xây dựng, dựng cửa, đào mương, khai trương, cưới gả, nhập học và cầu thầy chữa bệnh. Đặc biệt, việc thực hiện các nghi lễ tâm linh như tế tự, cầu phúc cũng rất thuận lợi nhờ có sao Thánh Tâm và Thanh Long Hoàng Đạo hỗ trợ.

Khởi công tạo tác, xây dựng, dựng cửa, đào mương, khai trương, cưới gả, nhập học và cầu thầy chữa bệnh. Đặc biệt, việc thực hiện các nghi lễ tâm linh như tế tự, cầu phúc cũng rất thuận lợi nhờ có sao Thánh Tâm và Thanh Long Hoàng Đạo hỗ trợ. Việc kiêng cữ: Tránh đi thuyền. Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tu sửa bếp (tránh hỏa hoạn) và không nên lợp nhà (chủ về việc phải sửa sang lại sau này). Ngoài ra, những người đang có ý định sinh con cần lưu ý làm nhiều việc thiện vì theo quan niệm cổ, trẻ sinh ngày này thường khó nuôi.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong, hướng và giờ xuất hành đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm may mắn:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành tốt: Khung giờ từ 13h-15h (Giờ Mùi) và 17h-19h (Giờ Mão) là những thời điểm rất tốt lành, buôn bán có lời, nhà cửa yên ấm.

Khung giờ từ 13h-15h (Giờ Mùi) và 17h-19h (Giờ Mão) là những thời điểm rất tốt lành, buôn bán có lời, nhà cửa yên ấm. Lưu ý: Cần thận trọng khi xuất hành vào khung giờ 11h-13h và 19h-21h để tránh những tranh luận, cãi cọ không đáng có.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.