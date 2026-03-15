Lịch âm dương ngày 16/3/2026: Xem giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt ngày Đại An Khám phá chi tiết lịch âm dương ngày 16/3/2026 với các chỉ dẫn về giờ tốt, hướng xuất hành Hỷ Thần và Tài Thần giúp gia chủ đón nhận may mắn, thuận lợi.

Thứ Hai, ngày 16/03/2026 (tương ứng với ngày 28 tháng Giêng năm Bính Ngọ) được nhận định là ngày Đại An, một trong những ngày tốt trong Âm Dương lịch. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai các công việc mang tính chất ổn định, cầu mong sự bình an và thuận lợi. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch vạn niên và các lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày này.

Thông tin tổng quan về ngày 16/03/2026

Yếu tố Chi tiết Dương lịch 16/03/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 28/01/2026 (Ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ) Tiết khí Kinh Trập (Sâu bướm tỉnh giấc) Trực Bế (Tốt cho xây đắp, gắn cửa, chữa bệnh)

Phân tích giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố then chốt để gia tăng sự hanh thông khi thực hiện các dự định trong ngày. Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 16/03/2026 có các khung giờ sau:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Giờ Hắc Đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngũ hành và các yếu tố xung khắc

Ngày Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét). Đây là ngày cát do Can Chi tương đồng (cùng hành Thổ). Tuy nhiên, cần lưu ý các mối quan hệ xung khắc sau:

Tuổi xung: Quý Mùi và Ất Mùi là hai tuổi cần đặc biệt thận trọng, tránh thực hiện các giao dịch lớn hay đi xa trong ngày này.

Ngũ hành: Hành Hỏa khắc hành Kim. Tuy nhiên, người tuổi Quý Dậu (hành Kim) không cần quá lo lắng vì bản mệnh không bị ảnh hưởng bởi nạp âm này.

Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Kỷ không nên phá bỏ các loại giấy tờ, giao kèo; ngày Sửu không nên nhận các chức vụ mới.

Chỉ dẫn xuất hành theo Khổng Minh và Lý Thuần Phong

Để đón nhận năng lượng tích cực, người dân nên chú ý đến hướng và thời gian khởi hành:

Hướng xuất hành

Để đón Hỷ Thần (may mắn, tin vui): Nên đi về hướng Đông Bắc.

Để đón Tài Thần (tài lộc, tiền bạc): Nên đi về hướng Nam.

Lưu ý: Tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu).

Giờ xuất hành tốt

Giờ Đại An (11h-13h và 23h-01h): Rất tốt lành, kinh doanh có lời, gia đình hòa hợp.

Giờ Tốc Hỷ (19h-21h và 07h-09h): Tin vui sắp tới, đi gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn.

Giờ Tiểu Các (15h-17h và 03h-05h): Tốt cho việc cầu tài, nhà cửa yên lành.

Lời khuyên thực hành trong ngày

Dù là ngày Đại An, nhưng do sự hiện diện của sao Tâm (một hung tú trong Nhị Thập Bát Tú), người dân nên có sự chọn lọc trong công việc. Theo quan niệm dân gian, sao Tâm thường kỵ các việc cưới hỏi, xây cất lớn hay kiện tụng. Ngược lại, Trực Bế trong ngày lại rất tốt cho việc sửa sang cửa lối, xây đắp tường bao hoặc thực hiện các phác đồ điều trị bệnh.

Nhìn chung, ngày 16/03/2026 là ngày thuận lợi cho các hoạt động thường nhật, cầu mong sự bình an. Đối với những việc đại sự có tính chất lâu dài, quý độc giả nên kết hợp xem xét thêm yếu tố tử vi cá nhân để có quyết định chính xác nhất. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo giúp bạn chủ động hơn trong kế hoạch của mình.