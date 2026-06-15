Lịch Âm Dương ngày 16/6/2026: Ngày Tốc Hỷ cát tường, thuận lợi khởi sự Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 16/06/2026 với các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành Tài Thần và những lưu ý phong thủy quan trọng để đón vận may.

Theo lịch vạn niên, ngày mai - Thứ Ba, ngày 16/06/2026 Dương Lịch (tức ngày 2 tháng Năm Âm Lịch) được đánh giá là một ngày tốt để triển khai các kế hoạch cá nhân và công việc. Đây là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, thuộc hành Kim (Thạch Lựu Mộc).

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 16/06/2026

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương Lịch 16/06/2026 (Thứ Ba) Âm Lịch 02/05/2026 (Ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Mang Chủng (Râu ngũ cốc trổ) Ngày kỵ Không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Tam Nương hay Dương Công Kỵ

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi và giảm thiểu rủi ro không đáng có.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thuận lợi cho các dự tính từ đêm hôm trước.

Thuận lợi cho các dự tính từ đêm hôm trước. Giờ Dần (03:00 - 04:59): Tốt cho việc chuẩn bị công việc sáng sớm.

Tốt cho việc chuẩn bị công việc sáng sớm. Giờ Mão (05:00 - 06:59): Khung giờ đẹp để bắt đầu hành trình.

Khung giờ đẹp để bắt đầu hành trình. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Thời điểm cát tường nhất trong ngày.

Thời điểm cát tường nhất trong ngày. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Phù hợp cho các cuộc hội họp, trao đổi.

Phù hợp cho các cuộc hội họp, trao đổi. Giờ Dậu (17:00 - 18:59): Thích hợp để kết thúc công việc hiệu quả.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Phân tích ý nghĩa phong thủy và lời khuyên

Ngày 16/06/2026 rơi vào ngày Tốc Hỷ. Trong phong thủy, Tốc Hỷ mang ý nghĩa về niềm vui đến nhanh chóng, bất ngờ. Thời điểm này rất tốt để mưu cầu các việc đại sự, tuy nhiên cần tiến hành quyết đoán và nhanh gọn, đặc biệt là vào buổi sáng.

Các việc nên làm

Khởi tạo và xây dựng: Ngày này rất tốt cho các việc xây cất, trổ cửa, đào ao hoặc các vụ thủy lợi.

Ngày này rất tốt cho các việc xây cất, trổ cửa, đào ao hoặc các vụ thủy lợi. Hôn nhân và gia đình: Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) chủ trị mang lại sự hưng vượng, thuận lợi cho cưới gả và cầu tự.

Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) chủ trị mang lại sự hưng vượng, thuận lợi cho cưới gả và cầu tự. Giao dịch và tài lộc: Tốt cho việc mở kho, khai trương hoặc thực hiện các giao dịch ký kết quan trọng.

Các việc nên kiêng cữ

Mua sắm tài sản lớn: Hạn chế mua ô tô, xe máy hoặc nhà đất trong ngày này theo quan niệm Nhị Thập Bát Tú.

Hạn chế mua ô tô, xe máy hoặc nhà đất trong ngày này theo quan niệm Nhị Thập Bát Tú. Đóng giường: Không nên lót giường hoặc đóng giường mới để tránh những bất ổn trong giấc ngủ.

Không nên lót giường hoặc đóng giường mới để tránh những bất ổn trong giấc ngủ. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Ất Mão và Kỷ Mão cần đặc biệt thận trọng trong mọi việc.

Hướng và giờ xuất hành đại cát

Để gia tăng vượng khí, người dân có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Xuất hành hướng Tây Nam để đón niềm vui.

Xuất hành hướng Tây Nam để đón niềm vui. Tài Thần: Xuất hành hướng Tây Nam để cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi.

Xuất hành hướng Tây Nam để cầu tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Lưu ý: Tránh hướng Đông Nam vì đây là hướng của Hạc Thần (xấu).

Về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, khung giờ từ 19h-21h (Giờ Tuất) hoặc 07h-09h (Giờ Thìn) là những thời điểm rất tốt lành. Công việc buôn bán thường có lời, gia đình hòa hợp và người đi xa sớm có tin vui trở về.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.