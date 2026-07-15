Lịch Âm Dương ngày 16/7/2026: Ngày Tốc Hỷ mang lại tin vui và tài lộc Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 16/7/2026 với các khung giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy giúp bạn tối ưu hóa công việc và cầu tài lộc trong ngày Thứ Năm.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 16/7/2026

Ngày 16/7/2026 (tức ngày 3/6 Âm lịch) là ngày Tân Mão, thuộc hành Mộc, được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật) trong hệ thống lịch vạn niên. Đây là ngày Tốc Hỷ, mang ý nghĩa về những niềm vui và thành công đến nhanh chóng, đặc biệt thuận lợi khi triển khai các công việc vào buổi sáng.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 16/7/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch Thứ Năm, ngày 16/07/2026 Âm lịch Ngày 03/06 năm Bính Ngọ (Ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi) Tiết khí Tiểu Thử (Sát nóng) Ngũ hành Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) - Ngày Kim khắc Mộc Trực Trực Thành (Tốt cho khởi tạo, ký kết)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường sự hanh thông cho các kế hoạch cá nhân. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h): Thuận lợi cho các việc cầu may mắn.

Thuận lợi cho các việc cầu may mắn. Dần (03h-05h): Tốt cho bắt đầu công việc mới.

Tốt cho bắt đầu công việc mới. Mão (05h-07h): Giờ tốt để xuất hành hoặc gặp gỡ đối tác.

Giờ tốt để xuất hành hoặc gặp gỡ đối tác. Ngọ (11h-13h): Phù hợp cho các giao dịch tài chính.

Phù hợp cho các giao dịch tài chính. Mùi (13h-15h): Mang lại sự hòa hợp trong gia đạo.

Mang lại sự hòa hợp trong gia đạo. Dậu (17h-19h): Thích hợp để kết thúc công việc trong ngày.

Giờ hắc đạo (Giờ xấu nên tránh)

Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Lời khuyên về các việc nên làm và kiêng cữ

Dựa trên các hệ thống sao Nhị Thập Bát Tú và Ngọc Hạp Thông Thư, ngày 16/7/2026 có những lưu ý cụ thể:

Việc nên làm

Ký kết và giao dịch: Do thuộc Trực Thành và ngày Tốc Hỷ, việc lập khế ước, giao dịch mua bán hoặc thu nợ được dự báo sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

Do thuộc Trực Thành và ngày Tốc Hỷ, việc lập khế ước, giao dịch mua bán hoặc thu nợ được dự báo sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Hôn nhân và gia đình: Sao Thiên Hỷ và sao Giác chủ trị ngày này rất tốt cho việc cưới hỏi, cầu con cái hoặc tổ chức lễ kỷ niệm.

Sao Thiên Hỷ và sao Giác chủ trị ngày này rất tốt cho việc cưới hỏi, cầu con cái hoặc tổ chức lễ kỷ niệm. Học tập và công danh: Ngày này có lợi cho việc nhập học, nộp đơn từ hoặc bắt đầu nghiên cứu kỹ nghệ mới.

Việc nên tránh

Chôn cất và cải táng: Sao Giác và sao Quỷ Khốc đặc biệt kỵ việc an táng hoặc xây sửa mộ phần trong ngày này.

Sao Giác và sao Quỷ Khốc đặc biệt kỵ việc an táng hoặc xây sửa mộ phần trong ngày này. Tranh chấp pháp lý: Nên hạn chế kiện tụng hoặc tranh luận gay gắt để tránh rắc rối kéo dài.

Nên hạn chế kiện tụng hoặc tranh luận gay gắt để tránh rắc rối kéo dài. Xây dựng lò nhuộm, lò gốm: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên khởi công các loại lò sản xuất này.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Ngày Tốc Hỷ: Là ngày mang lại niềm vui bất ngờ và nhanh chóng. Theo quan niệm, nếu có đại sự cần thực hiện, nên tiến hành ngay vào buổi sáng để đạt hiệu quả cao nhất.

Là ngày mang lại niềm vui bất ngờ và nhanh chóng. Theo quan niệm, nếu có đại sự cần thực hiện, nên tiến hành ngay vào buổi sáng để đạt hiệu quả cao nhất. Trực Thành: Mang ý nghĩa là "mọi việc đều thành". Đây là một trong những trực tốt nhất để bắt đầu các công việc mang tính chất xây dựng và phát triển.

Mang ý nghĩa là "mọi việc đều thành". Đây là một trong những trực tốt nhất để bắt đầu các công việc mang tính chất xây dựng và phát triển. Ngày Tam Nương: Theo dân gian, đây là ngày cần thận trọng, tránh chủ quan trong các việc đại sự để đảm bảo an toàn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.