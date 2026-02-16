Cần biết Lịch âm dương ngày 17/2/2026: Khởi đầu mùng 1 Tết Bính Ngọ cát tường Ngày 17/2/2026 Dương lịch trùng với ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đây là thời điểm quan trọng để xem giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt nhất cho khởi đầu năm mới.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba, ngày 17/02/2026 (Dương lịch) trùng với ngày 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Nhâm Tuất, thuộc hành Thủy, là thời điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng về sự hanh thông và tài lộc.

Âm dương lịch ngày 17/02/2026

Tổng quan về ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Ngày Nhâm Tuất có chi khắc can (Thổ khắc Thủy) nên được xem là ngày hung (phạt nhật). Tuy nhiên, xét theo nhị thập bát tú, đây là ngày sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) chủ trị, mang lại năng lượng tích cực cho các hoạt động khởi tạo, xây cất và hôn nhân.

Giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt để thực hiện các nghi lễ đầu năm hoặc xuất hành là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Dưới đây là bảng tra cứu giờ chi tiết:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc Đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để đón nhận năng lượng tốt nhất trong ngày đầu năm, người dân có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng Chính Nam (đón niềm vui, hỷ tín).

Hướng Chính Nam (đón niềm vui, hỷ tín). Tài Thần: Hướng Chính Tây (cầu tài lộc, thịnh vượng).

Hướng Chính Tây (cầu tài lộc, thịnh vượng). Lưu ý: Tránh hướng Đông Nam do gặp Hạc Thần (hướng xấu).

Tuổi xung khắc: Trong ngày này, những người tuổi Bính Thìn và Giáp Thìn cần thận trọng hơn trong các quyết định hoặc di chuyển xa do không hợp với hành Thủy của ngày Nhâm Tuất.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để bạn đọc có cái nhìn khách quan và khoa học hơn, dưới đây là giải thích về một số khái niệm xuất hiện trong ngày 17/2/2026:

Ngày Thụ Tử: Quan niệm dân gian cho rằng đây là ngày kỵ trăm sự, không nên tiến hành đại sự. Tuy nhiên, điều này thường mang tính tham khảo, ưu tiên sự cẩn trọng.

Quan niệm dân gian cho rằng đây là ngày kỵ trăm sự, không nên tiến hành đại sự. Tuy nhiên, điều này thường mang tính tham khảo, ưu tiên sự cẩn trọng. Xích Khẩu: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Lời khuyên là nên giữ thái độ hòa nhã, tránh lời qua tiếng lại trong ngày đầu năm.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Lời khuyên là nên giữ thái độ hòa nhã, tránh lời qua tiếng lại trong ngày đầu năm. Trực Thành: Mang ý nghĩa kết thúc tốt đẹp, phù hợp cho việc ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc các nghi lễ cưới hỏi.

Lời khuyên cho ngày đầu năm mới

Mặc dù có những yếu tố khắc kỵ về mặt lý thuyết, nhưng mùng 1 Tết là thời điểm của sự sum vầy và hy vọng. Bạn nên ưu tiên các hoạt động mang tính gắn kết gia đình, chúc Tết người thân và giữ tinh thần lạc quan. Đối với những việc quan trọng như xuất hành hay khai trương, có thể ưu tiên chọn các giờ Hoàng đạo như Thìn hoặc Tỵ để tăng thêm sự tự tin và an tâm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa dân gian.