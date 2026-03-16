Lịch Âm Dương ngày 17/03/2026: Ngày thuận lợi cho khởi sự và hôn nhân Khám phá chi tiết lịch Âm Dương ngày 17/03/2026 với các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành đại cát và những lưu ý phong thủy giúp bạn tối ưu hóa công việc trong ngày.

Theo lịch vạn niên, ngày mai - Thứ Ba, ngày 17/03/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 29 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Canh Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, ngày này được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật) do có Can khắc Chi (Kim khắc Mộc).

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 17/03/2026

Ngày 17/03/2026 không phạm vào các ngày kiêng kỵ phổ biến như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Tuy nhiên, về mặt ngũ hành, đây là ngày Tùng Bách Mộc, đặc biệt xung khắc với các tuổi Giáp Thân và Mậu Thân.

Âm dương lịch ngày mai 17/03 - Lịch vạn niên ngày 17/03/2026

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h). Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Đánh giá cát hung và lời khuyên phong thủy

Ngày 17/03/2026 hội tụ nhiều sao tốt và trực thuận lợi cho các công việc quan trọng, nhưng cũng có những lưu ý cần đặc biệt quan tâm.

Việc nên làm

Dựa trên sự xuất hiện của Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) và Trực Kiến, ngày này rất tốt cho các hoạt động khởi tạo, cưới gả, xây cất, nhậm chức hoặc trồng cây. Các sao tốt như Mãn Đức Tinh, Yếu Yên (Thiên Quý) và Phúc Hậu sẽ hỗ trợ tích cực cho việc cầu tài lộc và khai trương.

Việc cần tránh

Mặc dù là ngày tốt cho nhiều việc, nhưng người dân nên hạn chế đóng giường, mua sắm các tài sản lớn như ô tô, xe máy hay nhà đất. Ngoài ra, do là ngày Lưu Liên (theo Khổng Minh Lục Diệu), các vấn đề liên quan đến hành chính, luật pháp hoặc ký kết hợp đồng cần được kiểm tra kỹ lưỡng, tránh vội vàng dẫn đến trễ nải hoặc thị phi.

Hướng dẫn xuất hành trong ngày

Để tăng cường may mắn, bạn có thể lựa chọn hướng và giờ xuất hành theo các gợi ý sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Tránh đi về hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu).

Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần. Tránh đi về hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ từ 13h-15h (giờ Mùi) và từ 21h-23h (giờ Tỵ) được coi là đại cát, giúp mọi việc hòa hợp, kinh doanh có lời và gia đình mạnh khỏe.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Trực Kiến: Là khởi đầu của một chu kỳ mới, biểu trưng cho sự thiết lập và bắt đầu. Thường tốt cho các việc khai trương, nhậm chức nhưng kỵ động thổ.

Sao Vĩ: Một trong Nhị thập bát tú, chủ về sự hưng vượng, thuận lợi cho việc hôn nhân và xây dựng.

Ngày Lưu Liên: Chỉ trạng thái công việc dễ bị dây dưa, kéo dài, khó đạt được kết quả ngay lập tức.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.