Lịch Âm Dương ngày 17/05/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 17/05/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 1 tháng Tư năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Tân Mão, thuộc hành Mộc, được đánh giá là ngày Cát trung bình (Chế nhật). Trong phong thủy, đây là thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc quan trọng vào buổi sáng nhờ vận khí từ sao Tốc Hỷ.

Thông tin tổng quan về ngày 17/05/2026

Dưới đây là các thông số chi tiết về ngày Tân Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ mà người đọc có thể tham khảo:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 17/05/2026 (Chủ Nhật) Âm lịch 01/04/2026 (Ngày Tân Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) Trực Khai (Tốt cho khởi đầu, xây dựng) Sao Phòng (Đại Kiết Tinh - Rất tốt)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) được tin rằng sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn, trong khi cần hạn chế các hoạt động đại sự vào giờ xấu (Hắc đạo).

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho các kế hoạch khởi đầu.

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Cần lưu ý các khung giờ sau để tránh những rắc rối không đáng có: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Việc nên làm và kiêng kỵ trong ngày

Dựa trên các hệ thống sao Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày này có những điểm đặc thù sau:

Việc nên làm

Sao Phòng là một trong những sao tốt nhất, chủ trị sự hưng vượng về tài sản. Do đó, gia chủ nên ưu tiên thực hiện:

Cưới hỏi, xuất hành, xây dựng nhà cửa.

Mua bán bất động sản, xe cộ hoặc các tài sản có giá trị lớn.

Khai trương, động thổ, ký kết hợp đồng kinh doanh.

Học tập, thi cử, bắt đầu một công việc mới.

Việc kiêng kỵ

Mai táng: Do phạm phải ngày Sát Chủ Âm, cần tránh các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc chôn cất.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự hanh thông, người dân có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo lịch Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng tốt: Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (tài lộc).

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.