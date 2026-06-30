Lịch âm dương ngày 1/7/2026: Xem giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Khám phá lịch âm dương ngày 1/7/2026 (tức 17/5 âm lịch). Thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy giúp bạn chủ động hơn trong công việc.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 1/7/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 1/7/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Tư. Đây là thời điểm chuyển giao quan trọng trong tiết khí và các vận trình phong thủy. Việc nắm bắt thông tin về lịch Âm Dương giúp bạn có cái nhìn tổng quan để sắp xếp công việc cá nhân một cách khoa học và thuận lợi hơn.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 1/7/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày mai để bạn tiện theo dõi và tra cứu:

Dương lịch: 1/7/2026 (Thứ Tư)

1/7/2026 (Thứ Tư) Âm lịch: 17/5/2026 (Ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)

17/5/2026 (Ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí: Hạ Chí (Giữa mùa hè)

Hạ Chí (Giữa mùa hè) Ngũ hành: Ngày Bính Tý, nạp âm Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe). Theo quy luật tương sinh tương khắc, đây là ngày Chi khắc Can (Thủy khắc Hỏa), được coi là ngày hung (phạt nhật).

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ tốt (hoàng đạo) để triển khai các công việc quan trọng là thói quen phổ biến trong văn hóa phương Đông nhằm cầu mong sự bình an và thuận lợi.

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Khung giờ Tên giờ Ý nghĩa tham khảo 23:00 - 00:59 Tý Mọi việc thuận lợi, gia đạo bình an. 01:00 - 02:59 Sửu Tốt cho việc gặp gỡ, giao lưu. 05:00 - 06:59 Mão Khởi đầu ngày mới hanh thông. 11:00 - 12:59 Ngọ Cầu tài lộc, kinh doanh có lãi. 15:00 - 16:59 Thân Tốt cho việc đi xa, di chuyển. 17:00 - 18:59 Dậu Tin vui về tình cảm, gia đình.

Giờ hắc đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Các khung giờ cần thận trọng, tránh các quyết định lớn hoặc tranh cãi: Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Tuổi xung và hợp trong ngày 1/7/2026

Dựa trên quy luật Can Chi, mỗi ngày sẽ có những tuổi nhận được năng lượng tích cực hoặc cần lưu tâm hơn để tránh rắc rối không đáng có.

Tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp với Sửu; tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Những người tuổi này thường gặp nhiều may mắn hơn trong ngày.

Ngày Tý lục hợp với Sửu; tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Những người tuổi này thường gặp nhiều may mắn hơn trong ngày. Tuổi xung: Cần đặc biệt lưu ý các tuổi Canh Ngọ và Mậu Ngọ. Ngoài ra, ngày Tý cũng xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi và phá Dậu.

Lời khuyên về việc nên làm và không nên làm

Dựa trên các sao chiếu và trực của ngày (Trực Phá), dưới đây là những gợi ý mang tính chất tham khảo cho hoạt động thường nhật:

Các việc nên thực hiện

Xây dựng, sửa chữa: Các công việc liên quan đến khởi công tạo tác, dựng cửa, làm thủy lợi, đào mương hoặc đi thuyền được đánh giá là khá tốt (theo sao Sâm).

Các công việc liên quan đến khởi công tạo tác, dựng cửa, làm thủy lợi, đào mương hoặc đi thuyền được đánh giá là khá tốt (theo sao Sâm). Kinh doanh: Ngày này thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa và cầu công danh.

Ngày này thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa và cầu công danh. Học tập: Thích hợp cho việc nhập học hoặc thi cử để đạt kết quả cao.

Các việc nên hạn chế

Hôn nhân: Không nên tổ chức cưới hỏi hoặc kết bạn vì dễ gặp trắc trở trong tình cảm về sau.

Không nên tổ chức cưới hỏi hoặc kết bạn vì dễ gặp trắc trở trong tình cảm về sau. An táng: Các việc liên quan đến mai táng, chôn cất nên chọn ngày khác phù hợp hơn.

Các việc liên quan đến mai táng, chôn cất nên chọn ngày khác phù hợp hơn. Sửa bếp: Theo quan niệm Bành Tổ, không nên tu sửa bếp vào ngày Bính để tránh nguy cơ hỏa hoạn.

Theo quan niệm Bành Tổ, không nên tu sửa bếp vào ngày Bính để tránh nguy cơ hỏa hoạn. Gieo quẻ: Tránh các việc bói toán, cầu tự vào ngày Tý.

Hướng xuất hành và giải thích thuật ngữ

Hướng xuất hành: Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn nên xuất hành theo hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Giải thích thuật ngữ:

Ngày Không Vong: Là ngày được coi là "trống rỗng", mọi việc dễ rơi vào bế tắc hoặc tiến độ trì trệ. Khi gặp ngày này, lời khuyên là nên làm việc cẩn trọng, không nên quá nôn nóng.

Là ngày được coi là "trống rỗng", mọi việc dễ rơi vào bế tắc hoặc tiến độ trì trệ. Khi gặp ngày này, lời khuyên là nên làm việc cẩn trọng, không nên quá nôn nóng. Trực Phá: Là ngày Nhật Nguyệt tương xung, thường chỉ nên dùng để phá dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng, tránh khởi sự những việc mang tính chất bền vững.

Lưu ý: Các thông tin về lịch Âm Dương và phong thủy trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm sự lựa chọn chủ động trong cuộc sống hằng ngày. Quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và tinh thần lạc quan của mỗi cá nhân.