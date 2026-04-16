Lịch âm dương ngày 17/4/2026: Ngày tốt khởi đầu tháng mới thuận lợi Ngày 17/4/2026 (tức 1/3 Âm lịch) là ngày Tân Dậu, thuộc hành Mộc, rất tốt cho việc cầu tài, khai trương và thực hiện các giao dịch quan trọng vào buổi sáng.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Sáu, ngày 17/04/2026 Dương Lịch (tức ngày 1 tháng Ba năm Nhâm Thìn Âm Lịch) được đánh giá là ngày cát lành. Đây là thời điểm khởi đầu tháng mới với nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt phù hợp cho các hoạt động kinh doanh và mưu cầu tài lộc.

Thông tin tổng quan về ngày Tân Dậu

Ngày Tân Dậu có Can Chi tương đồng (đều thuộc hành Kim), được coi là ngày cát. Trong phong thủy, ngày này có nạp âm là Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá), mang tính chất bền bỉ và vững chắc.

Ngũ hành: Ngày Mộc khắc với hành Thổ, ngoại trừ các tuổi như Tân Mùi hay Đinh Tỵ không đáng ngại.

Xung - Hợp: Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục. Tuy nhiên, cần lưu ý các tuổi xung khắc bao gồm Ất Mão và Kỷ Mão.

Khổng Minh Lục Diệu: Thuộc ngày Tốc Hỷ. Đây là điềm báo về niềm vui nhanh chóng, rất có lợi cho việc mưu cầu đại sự vào buổi sáng sớm.

Bảng giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để gia tăng sự thuận lợi khi triển khai công việc. Dưới đây là chi tiết các khung giờ trong ngày 17/04/2026:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp giữa Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Chấp), người đọc có thể tham khảo các định hướng sau:

Việc nên làm:

Kinh doanh và tài chính: Lập khế ước, thực hiện giao dịch, khai trương cửa hàng hoặc cầu tài lộc.

Xây dựng: Động thổ san nền, xây đắp tường vách.

Sức khỏe: Thăm khám hoặc cầu thầy chữa bệnh được cho là có chuyển biến tốt.

Việc nên thận trọng hoặc kiêng kỵ:

Hôn nhân: Theo sao Cang, việc cưới gả vào ngày này có thể gặp một số trắc trở về tình cảm sau này.

Di chuyển: Hạn chế dời nhà hoặc đi chơi xa vào các khung giờ hắc đạo.

Tang lễ: Cần lưu ý tránh việc chôn cất vì phạm phải sao xấu, dễ gặp họa trùng tang.

Hướng xuất hành cầu may mắn

Nếu có dự định đi xa hoặc triển khai việc quan trọng, bạn nên ưu tiên các hướng xuất hành sau để đón nhận năng lượng tốt:

Hỷ Thần: Hướng Tây Nam (đón niềm vui).

Tài Thần: Hướng Tây Nam (đón tài lộc).

Lưu ý: Nên tránh hướng Đông Nam vì gặp Hạc Thần, dễ phát sinh những điều không mong muốn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống.