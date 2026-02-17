Lịch Âm Dương ngày 18/2/2026: Xem giờ Hoàng Đạo và dự báo phong thủy ngày 2 tháng Giêng Khám phá chi tiết lịch Âm Dương ngày 18/2/2026. Thông tin về giờ Hoàng Đạo, hướng xuất hành Hỷ Thần, Tài Thần và những lưu ý quan trọng để mọi việc hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Tư, ngày 18/02/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 02/01 Âm lịch, tức ngày Quý Hợi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, đây là ngày Quý Hợi (Can Chi tương đồng - Thủy), được đánh giá là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa mọi việc thuận lợi, ít gặp trở ngại và có quý nhân nâng đỡ.

Thông tin chi tiết về ngũ hành và xung khắc

Ngày 18/02/2026 thuộc hành Thủy (Đại Hải Thủy), khắc với các tuổi mang hành Hỏa, ngoại trừ Kỷ Sửu, Đinh Dậu và Kỷ Mùi. Để đảm bảo vận trình suôn sẻ, người dân cần lưu ý các yếu tố xung hợp sau:

Tuổi xung khắc: Đinh Tỵ và Ất Tỵ.

Đinh Tỵ và Ất Tỵ. Lục hợp: Dần.

Dần. Tam hợp: Mão, Mùi tạo thành Mộc cục.

Mão, Mùi tạo thành Mộc cục. Các phương diện khác: Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần và tuyệt Ngọ.

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường vượng khí khi thực hiện các công việc quan trọng. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày Quý Hợi:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các hệ sao và Trực Thâu, ngày này hội tụ nhiều cát tinh như Thánh Tâm, Ngũ Phú và Lục Hợp, phù hợp cho các hoạt động cầu phúc hoặc khai trương lộc mới đầu năm.

Các việc nên thực hiện:

Khởi tạo trăm việc đều tốt, đặc biệt là khai trương, cầu tài lộc, tu bổ mồ mả hoặc các vụ thủy lợi.

Cấy lúa, gặt hái, chăn nuôi và mua bán gia súc.

Làm việc hành chính, nộp đơn dâng sớ hoặc nhận chức.

Các việc cần kiêng cữ:

Hôn nhân: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Hợi không nên cưới hỏi để tránh rạn nứt về sau.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Hợi không nên cưới hỏi để tránh rạn nứt về sau. Kiện tụng: Hạn chế các vụ tranh chấp pháp lý vì dễ yếu lý trước đối phương.

Hạn chế các vụ tranh chấp pháp lý vì dễ yếu lý trước đối phương. Khác: Kỵ đóng giường, lót giường, đi thuyền và tránh bắt đầu những công việc mang tính thay đổi quá lớn hoặc đi du lịch xa.

Hướng dẫn xuất hành theo phong thủy

Để đón nhận năng lượng tích cực, người dân có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo các chuyên gia phong thủy:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần.

Xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần. Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 15h-17h (Thân) và 03h-05h (Dần) được xem là rất tốt lành, kinh doanh có lời, mọi việc hòa hợp. Khung giờ 19h-21h (Tuất) và 07h-09h (Thìn) cũng mang lại sự bình yên và may mắn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.