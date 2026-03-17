Lịch âm dương ngày 18/3/2026: Ngày Tân Mão với nhiều khởi đầu thuận lợi Xem lịch âm dương ngày 18/3/2026 (tức 30/1 Âm lịch). Ngày Tân Mão mang lại vận khí tốt cho việc khởi sự, khai trương và cầu tài lộc vào khung giờ hoàng đạo.

Theo lịch vạn niên, ngày 18/3/2026 (Dương lịch) rơi vào ngày 30 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày cuối cùng của tháng Giêng, mang tên Tân Mão, được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật) với nhiều sao tốt chiếu mệnh, phù hợp cho các hoạt động khởi đầu và cúng tế.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 18/03/2026

Việc nắm bắt các khung giờ và đặc tính ngũ hành của ngày sẽ giúp bạn sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả nhất:

18/03/2026 (Thứ Tư) Âm lịch: 30/01/2026 (Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ)

30/01/2026 (Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Ngày Tân Mão thuộc hành Mộc (Tùng Bách Mộc), tương khắc với hành Thổ.

Ngày Tân Mão thuộc hành Mộc (Tùng Bách Mộc), tương khắc với hành Thổ. Trực: Trừ (Tốt cho việc dọn dẹp, tẩy trần, cầu thầy chữa bệnh).

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Để mọi việc diễn ra hanh thông, quý độc giả nên ưu tiên thực hiện các việc quan trọng vào khung giờ tốt:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h)

Dần (03h-05h)

Mão (05h-07h)

Ngọ (11h-13h)

Mùi (13h-15h)

Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Sửu (01h-03h)

Thìn (07h-09h)

Tỵ (09h-11h)

Thân (15h-17h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy: Những việc nên và không nên làm

Ngày Tân Mão có sự xuất hiện của sao Cơ (Cơ Thủy Báo), một trong Nhị thập bát tú mang ý nghĩa đại cát. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm "trăm việc khởi tạo đều tốt".

Việc nên làm

Đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động: khởi công xây dựng, khai trương cửa hàng, xuất hành, tu bổ mộ phần và các công trình thủy lợi. Ngày này thuộc quẻ Tốc Hỷ, báo hiệu niềm vui đến nhanh, thành công mau lẹ, nhất là khi tiến hành công việc vào buổi sáng sớm.

Việc nên tránh

Người dân nên hạn chế việc đóng giường, lót giường hoặc đi thuyền trong ngày này để tránh các rắc rối không đáng có. Các tuổi xung khắc cần lưu ý gồm có Ất Dậu và Kỷ Dậu.

Hướng xuất hành và lời khuyên từ chuyên gia

Để đón nhận năng lượng tích cực, khi khởi hành bạn có thể lựa chọn các hướng sau:

Hướng Tây Nam: Hướng đón cả Hỷ Thần (niềm vui) và Tài Thần (tài lộc).

Lưu ý: Tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu).

Giải thích thuật ngữ: "Tùng Bách Mộc" chỉ loại gỗ cây tùng, cây bách bền bỉ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt. "Trực Trừ" mang ý nghĩa loại bỏ cái cũ, đón cái mới, rất tốt cho việc chữa bệnh hoặc tế tự. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn để tối ưu hóa kế hoạch cá nhân trong ngày.