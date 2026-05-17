Lịch Âm Dương ngày 18/5/2026: Giờ Hoàng Đạo và lưu ý phong thủy cần biết Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 18/05/2026 giúp bạn tra cứu giờ tốt, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy để công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 18/05/2026 Dương Lịch, tương ứng với ngày 02 tháng 04 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Nhâm Thìn, thuộc tháng Quý Tỵ, tiết Lập Hạ. Trong văn hóa Á Đông, việc xem lịch Âm Dương giúp mọi người có thêm thông tin tham khảo để sắp xếp công việc cá nhân một cách hài hòa và thuận lợi.

Thông tin tổng quan về ngày 18/05/2026

Ngày Nhâm Thìn được đánh giá là ngày có Chi khắc Can (Thổ khắc Thủy), thuộc hành Thủy (Trường Lưu Thủy). Các chuyên gia phong thủy lưu ý những người tuổi Bính Tuất và Giáp Tuất nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này.

Hạng mục Chi tiết Giờ Hoàng Đạo Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc Đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Hướng xuất hành Hỷ Thần: Hướng chính Nam | Tài Thần: Hướng Tây

Phân tích các sao và ý nghĩa phong thủy

Trong hệ thống Nhị Thập Bát Tú, ngày 18/05/2026 gặp Sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ), đây là một hung tú. Theo quan niệm truyền thống, sao này thường không thuận lợi cho các việc đại sự như cưới hỏi, khởi công xây dựng hay tranh tụng. Ngoài ra, ngày này phạm phải hạn Xích Khẩu trong Khổng Minh Lục Diệu, nhắc nhở mọi người nên đề phòng mâu thuẫn, tranh cãi không đáng có trong giao tiếp.

Tuy nhiên, về mặt Ngọc Hạp Thông Thư, ngày này vẫn đón nhận nhiều cát tinh như Thiên Quan, Phúc Sinh và Cát Khánh. Những sao tốt này có khả năng hỗ trợ các công việc thường nhật, giúp gia tăng may mắn và niềm vui trong cuộc sống.

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày

Dựa trên sự tổng hợp của các yếu tố Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Bế), dưới đây là một số gợi ý mang tính chất tham khảo cho ngày này:

Việc nên làm: Xây đắp tường rào, tu sửa nhà cửa, lắp đặt cửa, chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện các công việc liên quan đến bảo quản, lưu trữ.

Xây đắp tường rào, tu sửa nhà cửa, lắp đặt cửa, chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện các công việc liên quan đến bảo quản, lưu trữ. Việc nên cân nhắc: Hạn chế thực hiện các thủ tục nhậm chức, khai trương quy mô lớn hoặc tiến hành các vụ kiện tụng. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói để tránh thị phi.

Hạn chế thực hiện các thủ tục nhậm chức, khai trương quy mô lớn hoặc tiến hành các vụ kiện tụng. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói để tránh thị phi. Xuất hành: Nếu có kế hoạch đi xa, bạn nên chọn các khung giờ Hoàng Đạo và đi về hướng Nam hoặc Tây để đón nhận năng lượng tích cực từ Hỷ Thần và Tài Thần.

Nhìn chung, ngày 18/05/2026 là thời điểm thích hợp để tập trung vào các công việc ổn định, củng cố nền tảng cũ thay vì bắt đầu những dự án mạo hiểm. Các thông tin về lịch Âm Dương mang tính chất tham khảo, giúp mỗi cá nhân có thêm góc nhìn để điều chỉnh kế hoạch sống một cách chủ động và tích cực hơn.