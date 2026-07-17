Lịch âm dương ngày 18/7/2026: Ngày Tiểu Cát mang lại thuận lợi và giờ hoàng đạo Thông tin chi tiết lịch âm dương ngày 18/7/2026 với các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành tốt và lời khuyên phong thủy giúp bạn tối ưu hóa công việc trong ngày.

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Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 18/07/2026

Ngày 18 tháng 07 năm 2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Bảy. Theo lịch vạn niên, đây là ngày 5 tháng 6 Âm Lịch (năm Bính Ngọ), thuộc ngày Quý Tỵ, tháng Ất Mùi.

Về mặt phong thủy, đây là ngày Tiểu Cát. Theo quan niệm truyền thống, Tiểu Cát là ngày tốt lành, mọi việc thường diễn ra hanh thông và ít gặp trở ngại. Đây cũng là thời điểm được cho là có quý nhân phù trợ, giúp các kế hoạch lớn nhỏ dễ dàng đạt được kết quả như ý.

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tinh thần thoải mái và tối ưu hóa hiệu quả công việc. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Sửu (01:00-02:59) : Thích hợp cho các việc chuẩn bị nội tâm.

: Thích hợp cho các việc chuẩn bị nội tâm. Thìn (07:00-08:59) : Khung giờ đẹp để bắt đầu công việc buổi sáng.

: Khung giờ đẹp để bắt đầu công việc buổi sáng. Ngọ (11:00-12:59) : Thuận lợi cho giao tế và tin vui.

: Thuận lợi cho giao tế và tin vui. Mùi (13:00-14:59) : Thời điểm hài hòa cho các cuộc gặp gỡ.

: Thời điểm hài hòa cho các cuộc gặp gỡ. Tuất (19:00-20:59) : Tốt cho việc nghỉ ngơi và gia đình.

: Tốt cho việc nghỉ ngơi và gia đình. Hợi (21:00-22:59): Giờ yên tĩnh, phù hợp để lên kế hoạch.

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Việc nên làm và cần kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các yếu tố về Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày này có những đặc điểm cần lưu ý sau:

Việc nên thực hiện

Theo Trực Khai, đây là ngày thuận lợi để thực hiện các công việc như: xuất hành, khởi tạo, động thổ, sửa sang phòng bếp, cấy gặt hoặc bắt đầu các khóa học mới. Những việc liên quan đến học tập, nghệ thuật và tu sửa cây cối cũng được khuyến khích.

Việc nên hạn chế

Mặc dù là ngày Tiểu Cát, nhưng do rơi vào ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5), dân gian thường nhắc nhở nên thận trọng khi triển khai các việc đại sự như cưới hỏi, khởi công xây dựng quy mô lớn hoặc xuất hành đường thủy. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên tham gia các việc liên quan đến kiện tụng hoặc đi xe đường dài để tránh thất thoát tài vật.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Nếu có dự định đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng sau để tăng thêm sự tự tin:

Hướng Đông Nam : Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui).

: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui). Hướng Tây Bắc: Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc).

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi nên thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này do có sự xung khắc về nạp âm Trường Lưu Thủy.

Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy

Ngày 18/07/2026 nhìn chung là một ngày tích cực cho các hoạt động thường nhật. Dù có một vài yếu tố cần kiêng kỵ theo quan niệm cũ, nhưng với tâm thế chủ động và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn hoàn toàn có thể biến mọi việc trở nên thuận lợi. Hãy tận dụng những khung giờ hoàng đạo để giải quyết các vấn đề tồn đọng và giữ tinh thần lạc quan để đón nhận những cơ hội mới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.