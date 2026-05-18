Lịch Âm Dương ngày 19/05/2026: Lưu ý ngày Tam Nương và các khung giờ đại cát Khám phá chi tiết lịch vạn niên ngày 19/05/2026 (Dương Lịch). Chuyên gia cung cấp thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành Hỷ Thần và lời khuyên phong thủy.

Lịch Âm Dương ngày 19/05/2026 xác định đây là ngày 03/04 Âm Lịch, thuộc năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, đây là ngày Quý Tỵ, có tính chất "chế nhật" (Can khắc Chi - Thủy khắc Hỏa), mang ý nghĩa cát trung bình nhưng đồng thời phạm phải một số ngày kỵ quan trọng cần lưu ý.

Tổng quan về ngày 19 tháng 05 năm 2026

Dưới đây là các thông tin cơ bản về lịch vạn niên cho ngày này giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất:

Dương Lịch: Thứ Ba, ngày 19/05/2026.

Thứ Ba, ngày 19/05/2026. Âm Lịch: Ngày 03/04 (Quý Tỵ), tháng Tư, năm Bính Ngọ.

Ngày 03/04 (Quý Tỵ), tháng Tư, năm Bính Ngọ. Ngũ Hành: Nạp âm Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài).

Nạp âm Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài). Ngày Kỵ: Ngày này phạm vào Tam Nương và Thụ Tử. Theo quan niệm dân gian, đây là những ngày kém thuận lợi cho việc khởi sự các dự án lớn như khai trương, cưới hỏi, động thổ hay sửa chữa nhà cửa.

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp công việc diễn ra thuận lợi hơn. Lịch vạn niên ngày 19/05 chỉ ra các khung giờ sau:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ Hắc Đạo (Xấu)

Cần thận trọng hoặc hạn chế triển khai công việc quan trọng vào các khung giờ: Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Phân tích phong thủy và các hệ sao

Khổng Minh Lục Diệu: Ngày này thuộc cung Tiểu Cát. Đây là trạng thái cát lợi, báo hiệu mưu sự dễ thành, thuận lợi và có quý nhân nâng đỡ. Tuy nhiên, Bành Tổ Bách Kỵ Nhật nhắc nhở gia chủ không nên kiện tụng (Quý) và thận trọng khi di chuyển bằng xe cộ để tránh mất mát tài vật (Tỵ).

Nhị Thập Bát Tú: Sao Vĩ (Hỏa Hổ) chủ trị, đây là một cát tú (sao tốt) mang lại sự hưng vượng. Sao này đặc biệt thuận lợi cho các việc khởi tạo, xây cất và hôn nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần tránh việc đóng giường hoặc mua sắm các tài sản lớn như ô tô, nhà đất vào ngày này.

Tuổi xung khắc: Trong ngày Quý Tỵ, những người tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi cần đặc biệt lưu ý trong giao dịch và đi lại để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Hướng dẫn hướng và giờ xuất hành

Để tối ưu hóa vận may khi di chuyển xa hoặc thực hiện công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Tây Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành tốt (Lý Thuần Phong): Khung giờ từ 15h-17h (Thân) rất tốt cho kinh doanh, người đi xa dễ có tin mừng. Khung giờ 19h-21h (Tuất) cũng mang lại sự bình an và hanh thông cho gia đạo.

Lời khuyên cho ngày mới

Dù có sao tốt và quẻ Tiểu Cát hỗ trợ, nhưng do tính chất ngày Tam Nương, bạn nên ưu tiên những công việc mang tính chất duy trì, thiện nguyện hoặc lập kế hoạch chi tiết. Đối với những dự định mang tính bước ngoặt, sự chắc chắn và kiểm tra kỹ lưỡng là yếu tố then chốt. Thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp quý độc giả có thêm tư liệu để sắp xếp công việc khoa học nhất.