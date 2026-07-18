Lịch Âm Dương ngày 19/07/2026: Xem giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy Cập nhật chi tiết lịch Âm Dương ngày 19/07/2026 (tức 6/6 Âm lịch). Thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy giúp bạn chủ động kế hoạch.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 19/07/2026

Ngày 19/07/2026 Dương lịch rơi vào Chủ Nhật, là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho tuần mới. Theo lịch vạn niên, đây là ngày 6 tháng 6 Âm lịch, thuộc tháng Bính Ngọ và năm Bính Ngọ. Dưới đây là những phân tích chi tiết về các yếu tố phong thủy và giờ giấc để bạn tham khảo.

Thông tin tổng quát về Âm Dương lịch ngày 19/07/2026

Ngày 19/07/2026 là ngày Giáp Ngọ. Trong phong thủy, đây được gọi là ngày Bảo Nhật (Cát) do có Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa), mang lại nguồn năng lượng tương đối ổn định. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cần đối chiếu với tuổi và mục đích công việc để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Dương lịch: 19/07/2026 (Chủ Nhật)

19/07/2026 (Chủ Nhật) Âm lịch: 06/06/2026

06/06/2026 Can chi: Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ

Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ Ngũ hành: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Sa Trung Kim (Vàng trong cát) Tiết khí: Tiểu Thử (Nắng nhẹ)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn. Dưới đây là danh sách các giờ tốt và giờ cần lưu ý trong ngày mai:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Phân tích các yếu tố phong thủy đặc biệt

Ngày 19/07/2026 ghi nhận sự đan xen giữa các cát tinh và hung tinh. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Sao Phòng (Phòng Nhật Thố) – một trong Nhị thập bát tú rất tốt cho việc khởi công, cưới gả hay xây dựng. Sao này chủ về tài sản hưng vượng và vinh hoa.

Tuy nhiên, về mặt tiêu cực, ngày này phạm phải ngày Thụ Tử và Không Vong. Trong dân gian, đây là những dấu hiệu cho thấy công việc dễ gặp trắc trở, trì trệ hoặc hao tổn tiền tài nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng. Trực Bế trong ngày cũng khuyên nên tập trung vào việc củng cố, sửa sang hơn là mở mang những dự án hoàn toàn mới.

Lời khuyên về những việc nên và không nên làm

Dựa trên các yếu tố phong thủy tổng hợp, dưới đây là những gợi ý mang tính tham khảo để bạn tối ưu hóa các hoạt động trong ngày:

Việc nên làm:

Thực hiện các công việc liên quan đến tu sửa, xây đắp tường rào, gắn cửa hoặc kê gác.

Chăm sóc cây cối, dọn dẹp nhà cửa để tạo không gian sống thông thoáng.

Thực hiện các nghi lễ tế tự, giải oan hoặc các hoạt động thiện nguyện.

Mua sắm các vật dụng nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày.

Việc cần cẩn trọng:

Hạn chế thực hiện các đại sự như khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng lớn hoặc nhậm chức.

Tránh các hoạt động liên quan đến lợp mái nhà hoặc di chuyển chỗ ở quan trọng.

Cần giữ bình tĩnh trong giao tiếp, tránh tranh luận gay gắt vào các khung giờ xấu để phòng ngừa mâu thuẫn không đáng có.

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng Đông Bắc (đón niềm vui).

Hướng Đông Bắc (đón niềm vui). Tài Thần: Hướng Đông Nam (cầu tài lộc).

Hướng Đông Nam (cầu tài lộc). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Mậu Tý và Nhâm Tý cần đặc biệt lưu ý giữ gìn sức khỏe và thận trọng trong mọi việc do xung với ngày.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.