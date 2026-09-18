Lịch Âm Dương ngày 19/09/2026: Xem giờ hoàng đạo cát lành và những việc nên làm chi tiết Thông tin Âm Dương lịch ngày 19/09/2026 tức 9/8 Âm lịch, phân tích giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý việc nên làm giúp bạn chủ động kế hoạch trong ngày.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 19/09/2026

Theo niên lịch, Thứ Bảy ngày 19/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 9 tháng 8 Âm Lịch (tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ). Đây là ngày Bính Thân, thuộc tiết khí giữa mùa thu, mang năng lượng ngũ hành Sơn Hạ Hỏa. Trong quan niệm dân gian, ngày này có can khắc chi nên được xếp vào diện cát trung bình (chế nhật), thích hợp cho các công việc duy trì ổn định, cẩn trọng trong giao dịch và kế hoạch cá nhân.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 19/09/2026

Dương Lịch: Thứ Bảy, ngày 19/09/2026.

Thứ Bảy, ngày 19/09/2026. Âm Lịch: Ngày 09/08/2026 (Ngày Bính Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ).

Ngày 09/08/2026 (Ngày Bính Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ). Ngũ hành: Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi). Về quy luật tương sinh tương khắc, Hỏa khắc Kim, song hai tuổi nạp âm Kim là Nhâm Thân và Giáp Ngọ không bị ảnh hưởng.

Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi). Về quy luật tương sinh tương khắc, Hỏa khắc Kim, song hai tuổi nạp âm Kim là Nhâm Thân và Giáp Ngọ không bị ảnh hưởng. Ngày kỵ: Không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Lục diệu: Lưu Liên (chủ về sự chậm trễ, việc kéo dài).

Lưu Liên (chủ về sự chậm trễ, việc kéo dài). Nhị thập bát tú: Sao Đê (Đê Thổ Lạc - loài Lạc Đà, thuộc Thổ tinh).

Sao Đê (Đê Thổ Lạc - loài Lạc Đà, thuộc Thổ tinh). Trực: Trực Bế (ngăn ngừa, giữ gìn).

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ thích hợp để tiến hành các công việc quan trọng là thói quen lâu đời nhằm tối ưu hóa sự tự tin và tâm lý thuận lợi:

Giờ hoàng đạo (giờ tốt):

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Giờ hắc đạo (giờ xấu cần cẩn trọng):

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giải nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về các chỉ dấu phong thủy truyền thống, bạn có thể tham khảo ý nghĩa của một số thuật ngữ học thuật cổ xưa:

Khổng Minh Lục Diệu - Ngày Lưu Liên: "Lưu" mang nghĩa giữ lại, "Liên" là liên miên, kéo dài. Ngày Lưu Liên cảnh báo công việc có thể gặp dây dưa, giấy tờ hành chính hay thủ tục dễ trễ hẹn. Do đó, các kế hoạch đòi hỏi sự dứt điểm nhanh nên được tính toán dự phòng thời gian.

"Lưu" mang nghĩa giữ lại, "Liên" là liên miên, kéo dài. Ngày Lưu Liên cảnh báo công việc có thể gặp dây dưa, giấy tờ hành chính hay thủ tục dễ trễ hẹn. Do đó, các kế hoạch đòi hỏi sự dứt điểm nhanh nên được tính toán dự phòng thời gian. Trực Bế trong Thập Nhị Kiến Trừ: Tượng trưng cho sự khép lại, che chắn và cất giữ. Ngày mang Trực Bế khuyến khích các hoạt động gia cố, xây đắp, bảo vệ tài sản hoặc dưỡng bệnh thay vì mở rộng quy mô kinh doanh.

Tượng trưng cho sự khép lại, che chắn và cất giữ. Ngày mang Trực Bế khuyến khích các hoạt động gia cố, xây đắp, bảo vệ tài sản hoặc dưỡng bệnh thay vì mở rộng quy mô kinh doanh. Sao Đê (Đê Thổ Lạc): Là một trong 28 chòm sao thiên văn cổ đại. Dân gian xếp sao Đê vào nhóm sao cần cẩn trọng đối với việc đại sự như cưới hỏi hay động thổ. Tuy nhiên, sao Đê khi gặp các ngày Thân, Tý, Thìn lại trở thành điểm cộng, giúp công việc hóa giải trở ngại.

Là một trong 28 chòm sao thiên văn cổ đại. Dân gian xếp sao Đê vào nhóm sao cần cẩn trọng đối với việc đại sự như cưới hỏi hay động thổ. Tuy nhiên, sao Đê khi gặp các ngày Thân, Tý, Thìn lại trở thành điểm cộng, giúp công việc hóa giải trở ngại. Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Cổ nhân có câu "Bính bất tu táo, tất kiến hỏa ương" (ngày Bính không sửa bếp để phòng ngừa hỏa hoạn) và "Thân bất an sàng" (ngày Thân tránh kê dọn giường nằm để giữ yên giấc ngủ).

Tuổi hợp xung và hướng xuất hành nghinh cát

Về tương quan địa chi, ngày Thân đạt thế Lục hợp với Tỵ, Tam hợp với Tý và Thìn tạo thành Thủy cục. Ngược lại, ngày Thân có mối quan hệ xung - hình với Dần, hình - hại với Hợi, phá Tỵ và tuyệt Mão. Các tuổi xung kỵ cần chú ý tiết chế trong ứng xử gồm Canh Dần và Nhâm Dần.

Phương vị và hướng xuất hành:

Hỷ Thần: Xuất hành hướng Tây Nam để đón niềm vui, tinh thần thuận hòa.

Xuất hành hướng Tây Nam để đón niềm vui, tinh thần thuận hòa. Tài Thần: Xuất hành hướng Đông để đón tài lộc, hanh thông thương mại.

Xuất hành hướng Đông để đón tài lộc, hanh thông thương mại. Lưu ý: Theo cách tính của Khổng Minh, ngày này thuộc ngày Thiên Đạo, việc xuất hành cầu tài lộc lớn dễ tốn kém chi phí, nên cân nhắc kỹ lộ trình.

Khung giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Giờ Đại An (13h-15h và 01h-03h): Mọi việc tốt lành, xuất hành hướng Tây Nam giúp gia đạo bình an.

Giờ Tốc Hỷ (17h-19h và 05h-07h): Đón tin vui, gặp gỡ đối tác suôn sẻ, nên đi về hướng Nam.

Giờ Tiểu Cát (21h-23h và 09h-11h): Khung giờ rất tốt lành, kinh doanh buôn bán thuận lợi, gia đạo hòa thuận, người ốm mau hồi phục.

Giờ Tuyệt Lộ (11h-13h và 23h-01h), Cầu Tài (15h-17h và 03h-05h), Xích Khẩu (19h-21h và 07h-09h): Dễ vướng bất đồng, trễ nải hoặc khẩu thiệt vô ích, nên giữ thái độ hòa nhã, cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Hệ thống sao tốt - sao xấu theo Ngọc Hạp Thông Thư

Sao tốt (Cát tinh) Chủ sự tốt lành Sao xấu (Hung tinh) Việc nên kiêng cữ Thiên Mã (Lộc mã) Tốt cho việc xuất hành, giao dịch buôn bán Thiên ôn Kỵ các việc khởi công xây dựng Thánh Tâm, Ngũ Phú Tốt cho mọi việc, cầu phúc, tế tự Bạch Hổ Kỵ các việc mai táng, an táng Cát Khánh, Phúc Hậu Hanh thông việc chung, cầu tài lộc, mở hàng Lôi Công, Quỷ khốc Xấu cho việc dựng nhà, tế tự cúng bái

Lời khuyên việc nên và không nên làm

Dựa trên các phân tích phong thủy học truyền thống, ngày 19/09/2026 phù hợp nhất với những công việc mang tính củng cố hiện trạng:

Nên làm: Xây đắp bờ tường, gắn cửa, sửa sang nhà cửa gọn gàng, bảo dưỡng cây cối, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để hoàn thiện các công việc còn tồn đọng, trau dồi tri thức và nghỉ ngơi bên gia đình.

Không nên làm: Hạn chế các việc trọng đại mang tính bước ngoặt như cưới hỏi, khởi công động thổ quy mô lớn, nhậm chức hay ký kết các hợp đồng kinh tế phức tạp khi chưa xem xét kỹ lưỡng điều khoản.

Các thông tin phong thủy và lịch vạn niên mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn chiêm nghiệm để chủ động phân bổ công việc khoa học. Một tinh thần lạc quan, kế hoạch rõ ràng và sự nỗ lực tự thân chính là yếu tố quyết định nhất đem lại thành công trong mọi ngày.