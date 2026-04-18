Lịch âm dương ngày 19/4/2026: Chỉ dẫn giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tiểu Cát Ngày 19/4/2026 (tức 3/3 Âm lịch) được đánh giá là ngày Tiểu Cát, thuận lợi cho nhiều hoạt động. Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý các khung giờ hắc đạo và yếu tố Tam Nương.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật (19/04/2026 Dương lịch), nhằm ngày 3 tháng Ba năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Quý Hợi, có ngũ hành bản mệnh là Đại Hải Thủy (Nước biển lớn). Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, đây được xem là ngày Tiểu Cát, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho các kế hoạch cá nhân và công việc.

Thông tin tổng quan về ngày 19/04/2026

Ngày Quý Hợi có Can Chi tương đồng (cùng hành Thủy), được coi là ngày cát. Tuy nhiên, về mặt dân gian, đây cũng là ngày Tam Nương và ngày Thụ Tử, vốn được khuyến cáo nên thận trọng khi triển khai các đại sự như khởi công hay cưới hỏi.

Hạng mục Chi tiết Giờ Hoàng Đạo Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59) Hướng xuất hành Hỷ Thần: Đông Nam | Tài Thần: Tây Bắc Tuổi xung khắc Đinh Tỵ, Ất Tỵ

Phân tích các chỉ số phong thủy và lời khuyên

Ý nghĩa ngày Tiểu Cát và Sao Phòng

Ngày Tiểu Cát là thời điểm mọi việc thường diễn ra hanh thông, ít gặp trở ngại và dễ được quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt, đây là ngày của Sao Phòng (Phòng Nhật Thố), một đại kiết tinh trong Nhị Thập Bát Tú. Sao này rất tốt cho việc khởi công, xây dựng, mua bán tài sản có giá trị như nhà đất hoặc xe cộ.

Những việc nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tố cát tinh và hung tinh, người dân có thể tham khảo các định hướng sau:

Việc nên làm: Thực hiện các giao dịch ký kết, mưu sự cầu tài lộc, xây tường, lấp hang lỗ hoặc các công việc thiện nguyện để tích đức.

Việc nên tránh: Do trùng vào ngày Tam Nương và Thụ Tử, nên hạn chế các việc đại sự mang tính chất khởi đầu quan trọng như cưới hỏi, động thổ hoặc kiện tụng. Đặc biệt, tuổi Đinh Tỵ và Ất Tỵ cần thận trọng hơn trong mọi quyết định.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Ngày Tam Nương: Theo quan niệm dân gian, đây là những ngày xấu trong tháng, thường được khuyên tránh làm việc lớn để hạn chế rủi ro.

Trực Nguy: Tượng trưng cho sự suy thoái, nhắc nhở con người nên duy trì sự ổn định thay vì mạo hiểm.

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Lời nhắc nhở riêng cho ngày Quý Hợi là không nên kiện tụng (Quý bất từ tụng) và không nên cưới hỏi (Hợi bất giá thú) để tránh những hệ lụy về sau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm nhằm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về các yếu tố văn hóa truyền thống trong đời sống hàng ngày.