Lịch âm dương ngày 19/6/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý về ngày Nguyệt Kỵ Khám phá thông tin lịch âm dương ngày 19/6/2026 (5/5 Âm lịch). Bài viết cung cấp chi tiết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy quan trọng.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 19/06/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 19/06/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Sáu, tức ngày 05/05 Âm lịch. Trong văn hóa phương Đông, đây là ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Đây cũng là ngày Nguyệt Kỵ và Dương Công Kỵ Nhật, những thời điểm được quan niệm là nên thận trọng trong các công việc quan trọng.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 19/06/2026

Việc nắm bắt các thông tin về can chi, ngũ hành giúp người đọc có cái nhìn tổng quan để sắp xếp công việc cá nhân một cách hợp lý:

Ngày Dương lịch: 19/06/2026 (Thứ Sáu)

19/06/2026 (Thứ Sáu) Ngày Âm lịch: 05/05/2026

05/05/2026 Can chi: Ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

Ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Tiết khí: Mang Chủng (Cỏ mọc bằng)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp là một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm khi thực hiện các dự định trong ngày. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 19/06/2026:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Tý (23h00 - 00h59)

Giờ Sửu (01h00 - 02h59)

Giờ Mão (05h00 - 06h59)

Giờ Ngọ (11h00 - 12h59)

Giờ Thân (15h00 - 16h59)

Giờ Dậu (17h00 - 18h59)

Giờ hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Giờ Dần (03h00 - 04h59)

Giờ Thìn (07h00 - 08h59)

Giờ Tỵ (09h00 - 10h59)

Giờ Mùi (13h00 - 14h59)

Giờ Tuất (19h00 - 20h59)

Giờ Hợi (21h00 - 22h59)

Phân tích tuổi xung và hợp theo ngũ hành

Ngày Giáp Tý có ngũ hành thuộc Kim, tương sinh với hành Thủy và tương khắc với hành Mộc. Tuy nhiên, theo các quy luật về can chi, một số tuổi cần lưu ý như sau:

Tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp với Sửu; tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Đây là những tuổi có thể gặp nhiều thuận lợi hơn trong ngày này.

Ngày Tý lục hợp với Sửu; tam hợp với Thìn và Thân tạo thành Thủy cục. Đây là những tuổi có thể gặp nhiều thuận lợi hơn trong ngày này. Tuổi xung: Cần đặc biệt lưu ý các tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ do xung khắc với ngày. Ngoài ra, các tuổi Ngọ, Mão, Mùi, Dậu cũng nên thận trọng trong giao tiếp và công việc.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy và lời khuyên

Ngày 19/06/2026 trùng với một số ngày đặc biệt theo quan niệm dân gian:

Ngày Nguyệt Kỵ: Câu nói dân gian "Mùng năm, mười bốn, hai ba" ám chỉ những ngày này thường có năng lượng không ổn định, không thích hợp cho việc khởi hành đi xa hoặc thực hiện các giao dịch lớn.

Câu nói dân gian "Mùng năm, mười bốn, hai ba" ám chỉ những ngày này thường có năng lượng không ổn định, không thích hợp cho việc khởi hành đi xa hoặc thực hiện các giao dịch lớn. Dương Công Kỵ Nhật: Được xem là ngày xấu nhất trong tháng, cần tránh các việc động thổ, tu sửa nhà cửa, cất nóc hay an táng.

Được xem là ngày xấu nhất trong tháng, cần tránh các việc động thổ, tu sửa nhà cửa, cất nóc hay an táng. Trực Phá: Đây là thời điểm Nhật Nguyệt tương xung, chỉ nên làm các việc liên quan đến phá dỡ, giải phóng mặt bằng cũ, tránh xây dựng cái mới.

Lời khuyên: Trong ngày này, bạn nên tập trung vào các công việc thường nhật, dọn dẹp nhà cửa hoặc giải quyết các vấn đề tồn đọng. Tránh khai trương, ký kết hợp đồng quan trọng hoặc thực hiện các nghi lễ cưới hỏi để tâm lý được thoải mái và an tâm hơn.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có việc cần đi xa, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau để gia tăng sự hanh thông:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 11h-13h và 23h-01h: Rất tốt cho buôn bán, kinh doanh và cầu sức khỏe. Khung giờ 15h-17h và 03h-05h: Mọi việc bình yên, nhà cửa êm ấm. Khung giờ 19h-21h và 07h-09h: Có tin vui, gặp gỡ đối tác thuận lợi.



* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.