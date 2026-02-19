Lịch âm dương ngày 20/02/2026: Ngày Đại An cát tường và các lưu ý phong thủy Xem lịch âm dương ngày 20/02/2026 tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Ngày Đại An mang lại sự bình an, thuận lợi cho việc cầu tài lộc và gặp gỡ quý nhân.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương Lịch (tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm Lịch) được đánh giá là ngày Đại An. Đây là thời điểm cát lợi, mang ý nghĩa mọi việc đều được yên tâm, hành sự dễ đạt được thành công và nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.

Thông tin tổng quan lịch âm dương ngày 20/02/2026

Ngày 20/02/2026 thuộc can chi Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Trong phong thủy, đây là ngày có Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ), nên được xếp vào nhóm ngày Cát trung bình (chế nhật). Người tuổi Kỷ Mùi và Quý Mùi cần thận trọng hơn trong ngày này do xung khắc với bản mệnh.

Chi tiết về giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp gia tăng vượng khí khi triển khai các công việc quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ (Chi) Thời gian chi tiết Giờ Hoàng đạo Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi 03:00 - 06:59, 09:00 - 10:59, 15:00 - 16:59, 19:00 - 22:59 Giờ Hắc đạo Tí, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu 23:00 - 02:59, 07:00 - 08:59, 11:00 - 14:59, 17:00 - 18:59

Luận giải ý nghĩa phong thủy và lời khuyên

Ngày này rơi vào trực Bế và sao Cang, mang những đặc tính phong thủy cần lưu ý để tối ưu hóa vận may và tránh rủi ro:

Ý nghĩa ngày Đại An: Đây là ngày chủ về sự bình ổn. Theo quan niệm dân gian, triển khai công việc vào ngày này thường giúp tâm trí thanh thản, gặp gỡ đối tác dễ đạt được tiếng nói chung.

Đây là ngày chủ về sự bình ổn. Theo quan niệm dân gian, triển khai công việc vào ngày này thường giúp tâm trí thanh thản, gặp gỡ đối tác dễ đạt được tiếng nói chung. Sao Cang (Cang Kim Long): Đây là một hung tú (sao xấu) đối với một số việc trọng đại. Đặc biệt, cần kiêng cữ việc chôn cất (trùng tang) hoặc cưới hỏi để tránh những điều không may trong gia đạo. Tuy nhiên, sao này lại rất tốt cho việc cắt may áo mền, mang lại lộc ăn.

Đây là một hung tú (sao xấu) đối với một số việc trọng đại. Đặc biệt, cần kiêng cữ việc chôn cất (trùng tang) hoặc cưới hỏi để tránh những điều không may trong gia đạo. Tuy nhiên, sao này lại rất tốt cho việc cắt may áo mền, mang lại lộc ăn. Trực Bế: Thuận lợi cho việc xây đắp tường, gắn cửa, kê gác hoặc các việc liên quan đến tu sửa cây cối, chữa bệnh (trừ bệnh mắt).

Lời khuyên cho các hoạt động cụ thể

Bên cạnh các yếu tố về sao và trực, người dân nên lưu ý lời dạy của Bành Tổ: Ngày Ất không nên gieo hạt trồng cây vì khó nảy mầm tốt; ngày Sửu không nên nhận chức để tránh những vướng mắc về sau.

Hướng dẫn xuất hành và cầu tài lộc

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (may mắn, tin vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (may mắn, tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ tốt xuất hành: Khung giờ từ 11h-13h (Ngọ) và 19h-21h (Tuất) được xem là thời điểm lý tưởng nhất. Xuất hành vào giờ này thường gặp may mắn trong buôn bán, gia đạo hòa hợp và có tin mừng từ xa báo về.

Lưu ý: Các thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống và phong thủy để điều phối công việc hàng ngày một cách linh hoạt.