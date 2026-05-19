Lịch Âm Dương ngày 20/05/2026: Ngày cát cho khởi sự và cầu phúc Thứ Tư ngày 20/05/2026 là ngày cát (Bảo nhật), thuận lợi cho các hoạt động khởi công, tế tự và chữa bệnh. Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế về tài chính và xây dựng.

Ngày mai, Thứ Tư ngày 20/05/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 04/04 Âm lịch năm Bính Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Giáp Ngọ, thuộc hành Kim (Sa Trung Kim). Đây là ngày cát (Bảo nhật) nhờ mối quan hệ Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa), mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động trong cuộc sống.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hanh thông cho các công việc quan trọng. Dưới đây là chi tiết các giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59) Giờ Hắc đạo Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Phân tích cát hung và lời khuyên phong thủy

Ngày 20/05/2026 hội tụ nhiều sao tốt như Thánh Tâm, U Vi, Thanh Long và đặc biệt là Thiên Xá. Đây là những cát tinh hỗ trợ đắc lực cho việc tế tự, giải oan và trừ bỏ các yếu tố tiêu cực. Bên cạnh đó, Sao Cơ (Cơ Thủy Báo) chủ trị ngày này cũng mang lại điềm lành cho các việc khởi tạo, khai trương và thủy lợi.

Các việc nên ưu tiên thực hiện

Khởi sự kinh doanh: Khai trương, ký kết hợp đồng hoặc triển khai các dự án mới đều nhận được năng lượng hỗ trợ tốt.

Cầu phúc và tế tự: Ngày này rất tốt để thực hiện các nghi lễ tâm linh, cầu an cho gia đình.

Y tế: Thuận lợi cho việc thăm khám, bốc thuốc hoặc bắt đầu các liệu trình chữa bệnh.

Thủy lợi và xây dựng phụ: Đào kênh mương, tháo nước, tu bổ mồ mả hoặc xây tường.

Các việc nên cân nhắc hoặc kiêng kỵ

Mặc dù là ngày cát, nhưng do ảnh hưởng của quẻ Không Vong (ngày hung về mặt tiến độ), một số công việc có thể gặp trở ngại hoặc chậm trễ hơn dự kiến. Ngoài ra, cần lưu ý:

Tài chính: Hạn chế mở cửa hàng mới quy mô lớn hoặc các vụ đầu tư mạo hiểm vì dễ dẫn đến hao hụt tài vật (theo Bành Tổ Bách Kỵ).

Xây dựng: Không nên lợp mái nhà trong ngày này.

Giao thông: Tránh các việc liên quan đến đi thuyền hoặc đóng giường mới.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Mậu Tý và Nhâm Tý cần thận trọng hơn trong mọi quyết định.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn khi đi xa hoặc triển khai công việc điểm đầu, gia chủ có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 13h-15h và 01h-03h (giờ Mùi/Sửu) được xem là rất tốt lành, buôn bán có lời, nhà cửa hòa hợp. Khung giờ 17h-19h và 05h-07h (giờ Dậu/Mão) cũng mang lại sự bình yên và tài lộc.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.