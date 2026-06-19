Lịch Âm Dương ngày 20/06/2026: Ngày Đại An cát tường và giờ hoàng đạo đẹp Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 20/06/2026 với các khung giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy. Ngày mai là ngày Đại An, mang lại sự bình an và thuận lợi cho mọi việc.

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Tổng quan lịch Âm Dương ngày 20/06/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 20/06/2026 Dương lịch, nhằm ngày 06/05 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là một ngày có nhiều yếu tố thuận lợi cho các hoạt động thường nhật và cầu tài lộc.

Thông tin Chi tiết Dương lịch 20/06/2026 Âm lịch 06/05/2026 (Ngày Ất Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Mang Chủng (Râu ngũ cốc) Ngũ hành Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Trực Nguy (Mọi việc nên cẩn trọng, tránh mạo hiểm)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tinh thần thoải mái và các kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày 20/06/2026:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Tuổi hợp và xung khắc

Dựa trên quy luật ngũ hành và can chi, các tuổi sau đây cần lưu ý trong ngày Ất Sửu:

Tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp với Tý; tam hợp với Tỵ và Dậu (tạo thành Kim cục). Những người thuộc các tuổi này thường gặp nhiều thuận lợi hơn trong giao tiếp và công việc.

Ngày Sửu lục hợp với Tý; tam hợp với Tỵ và Dậu (tạo thành Kim cục). Những người thuộc các tuổi này thường gặp nhiều thuận lợi hơn trong giao tiếp và công việc. Tuổi xung khắc: Cần lưu ý đối với tuổi Kỷ Mùi và Quý Mùi. Ngoài ra, ngày này xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ và phá Thìn.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Theo quan niệm truyền thống và các vì sao chiếu mệnh trong ngày, người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm

Cầu tài lộc, khai trương: Nhờ có sao Địa Tài và Kim Đường Hoàng Đạo, đây là thời điểm tốt để mở cửa hàng, ký kết hợp đồng nhỏ hoặc cầu tài lộc.

Nhờ có sao Địa Tài và Kim Đường Hoàng Đạo, đây là thời điểm tốt để mở cửa hàng, ký kết hợp đồng nhỏ hoặc cầu tài lộc. Cầu phúc, tế tự: Sao Thánh Tâm và Âm Đức ủng hộ các hoạt động tinh thần, từ thiện và cúng bái.

Sao Thánh Tâm và Âm Đức ủng hộ các hoạt động tinh thần, từ thiện và cúng bái. Xuất hành: Nếu có ý định đi xa, nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Việc cần hạn chế

Xây dựng, cưới hỏi: Sao Đê (Hung tú) được cho là không thuận lợi cho việc khởi công xây dựng, động thổ hoặc tổ chức hôn lễ quy mô lớn.

Sao Đê (Hung tú) được cho là không thuận lợi cho việc khởi công xây dựng, động thổ hoặc tổ chức hôn lễ quy mô lớn. Trồng trọt: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Ất không nên gieo hạt vì cây cối khó phát triển tốt.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Ất không nên gieo hạt vì cây cối khó phát triển tốt. Đường thủy: Hạn chế các công việc liên quan trực tiếp đến sông nước trong ngày này.

Giải thích ý nghĩa thuật ngữ phong thủy

Ngày Đại An: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày tượng trưng cho sự ổn định, bình an. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác an tâm và ít gặp biến cố lớn.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày tượng trưng cho sự ổn định, bình an. Mọi việc tiến hành trong ngày này thường mang lại cảm giác an tâm và ít gặp biến cố lớn. Hải Trung Kim: Nghĩa là vàng dưới đáy biển. Người mang nạp âm này thường có tính cách tiềm ẩn, nội tâm sâu sắc và sức mạnh bền bỉ.

Nghĩa là vàng dưới đáy biển. Người mang nạp âm này thường có tính cách tiềm ẩn, nội tâm sâu sắc và sức mạnh bền bỉ. Trực Nguy: Trong thập nhị kiến trừ, trực Nguy nhắc nhở con người nên giữ thái độ cẩn trọng, không nên quá tự tin dẫn đến sơ suất.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách hợp lý.