Lịch âm dương ngày 20/07/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý về tuổi xung khắc Tra cứu lịch vạn niên ngày 20/07/2026 (7/6 Âm lịch) để biết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành Hỷ Thần, Tài Thần và các lưu ý phong thủy giúp khởi đầu tuần mới thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 20/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 20/07/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Hai, tức ngày 07 tháng 06 năm Ất Mùi Âm lịch. Đây là ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Xét theo ngũ hành, đây là ngày Cát trung bình (Chế nhật), do Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ). Dù được đánh giá là ngày có một số yếu tố cần thận trọng, nhưng nếu biết cách tận dụng các khung giờ tốt, bạn vẫn có thể triển khai công việc một cách thuận lợi.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 20/07/2026

Việc nắm bắt các thông tin về can chi và tiết khí giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về năng lượng của ngày:

Dương lịch: 20/07/2026 (Thứ Hai)

20/07/2026 (Thứ Hai) Âm lịch: 07/06/2026

07/06/2026 Can chi: Ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

Ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Tiết khí: Tiểu Thử (Chớm nóng)

Tiểu Thử (Chớm nóng) Ngũ hành: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Để các công việc quan trọng diễn ra suôn sẻ, bạn có thể tham khảo các khung giờ Hoàng đạo (giờ tốt) và tránh các khung giờ Hắc đạo (giờ xấu) dưới đây:

Khung giờ Giờ Hoàng đạo (Tốt) Giờ Hắc đạo (Xấu) Sáng Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h) Chiều Thân (15h-17h) Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Tối Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) Tý (23h-01h)

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các quan niệm dân gian và hệ thống Nhị thập bát tú, ngày này có những lưu ý cụ thể cho các hoạt động thường nhật:

Việc nên làm:

Khai trương và nhậm chức: Theo Trực Kiến, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu vai trò mới hoặc mở cửa hàng kinh doanh.

Theo Trực Kiến, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu vai trò mới hoặc mở cửa hàng kinh doanh. Cưới hỏi và trồng cây: Các hoạt động này được cho là mang lại sự sinh sôi, nảy nở.

Các hoạt động này được cho là mang lại sự sinh sôi, nảy nở. Xuất hành: Ngày Thanh Long Kiếp rất thuận lợi cho việc đi xa, cầu tài lộc ở các hướng Tây Bắc (đón Hỷ Thần) và Đông Nam (đón Tài Thần).

Việc cần thận trọng:

Xây dựng và động thổ: Do có sự xuất hiện của sao Thổ Phủ và Thần Cách, cần cân nhắc kỹ khi khởi công xây dựng hoặc tế tự.

Do có sự xuất hiện của sao Thổ Phủ và Thần Cách, cần cân nhắc kỹ khi khởi công xây dựng hoặc tế tự. Y tế: Theo kinh nghiệm dân gian (Bành Tổ), không nên uống thuốc vào ngày này nếu không thực sự cấp bách để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Theo kinh nghiệm dân gian (Bành Tổ), không nên uống thuốc vào ngày này nếu không thực sự cấp bách để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tranh tụng và cưới gả: Sao Tâm (Hung tú) cảnh báo về những rắc rối pháp lý hoặc mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân nếu thực hiện vào ngày này.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy cơ bản

Để người đọc hiểu rõ hơn về các thông số trong lịch Âm Dương, dưới đây là giải thích đơn giản cho một số thuật ngữ:

Sa Trung Kim: Nghĩa là vàng trong cát. Đây là loại kim loại cần qua quá trình tôi luyện, sàng lọc kỹ lưỡng mới trở nên quý giá. Điều này ngụ ý sự kiên trì sẽ mang lại thành quả.

Nghĩa là vàng trong cát. Đây là loại kim loại cần qua quá trình tôi luyện, sàng lọc kỹ lưỡng mới trở nên quý giá. Điều này ngụ ý sự kiên trì sẽ mang lại thành quả. Trực Kiến: Là trực đầu tiên trong hệ thống Thập nhị kiến trừ, tượng trưng cho sự khởi đầu, thiết lập cái mới.

Là trực đầu tiên trong hệ thống Thập nhị kiến trừ, tượng trưng cho sự khởi đầu, thiết lập cái mới. Ngày Chế Nhật: Là ngày có Chi khắc Can hoặc Can khắc Chi, thường được coi là ngày trung bình, mọi việc nên tiến hành ở mức độ vừa phải, không nên quá tham vọng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. Để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc sống, quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi cá nhân.