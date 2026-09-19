Lịch âm dương ngày 20/09/2026: Ngày Đinh Dậu nhiều may mắn và khung giờ hoàng đạo tốt lành Thông tin Âm Dương lịch ngày 20/09/2026 chi tiết về giờ xuất hành hoàng đạo, các tuổi xung khắc cùng lời khuyên việc nên làm giúp bạn đón tài lộc trọn vẹn nhất.

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Ngày Chủ Nhật, 20/09/2026 Dương Lịch (tương ứng ngày 10 Tháng Tám Âm Lịch năm Bính Ngọ) được đánh giá là ngày cát lành, thích hợp để triển khai nhiều kế hoạch quan trọng nhờ sự hội tụ của nhiều cát tinh cát tú. Dưới đây là tổng hợp chi tiết về khung giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và phương hướng xuất hành thuận lợi giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 20/09/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 20/09/2026 thuộc ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Đây là ngày Chế nhật (Can khắc Chi - Hỏa khắc Kim), ngũ hành nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Điểm sáng nổi bật là ngày không phạm vào các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật.

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Chủ Nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2026 Âm Lịch Ngày 10 tháng 08 năm Bính Ngọ Can Chi Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) Trực Kiến Sao chủ Phòng Nhật Thố (sao Phòng - Kiết Tú) Lục Diệu Tốc Hỷ (niềm vui đến nhanh)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ thích hợp sẽ hỗ trợ quá trình thực hiện công việc diễn ra suôn sẻ, tạo tâm lý an tâm và tự tin hơn.

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thuận lợi cho cầu tài, khởi sự giấy tờ ban đêm.

Thuận lợi cho cầu tài, khởi sự giấy tờ ban đêm. Giờ Dần (03:00 - 04:59): Đón tin vui, hanh thông gặp gỡ.

Đón tin vui, hanh thông gặp gỡ. Giờ Mão (05:00 - 06:59): Khởi đầu ngày mới bình an, thích hợp dọn dẹp, chuẩn bị.

Khởi đầu ngày mới bình an, thích hợp dọn dẹp, chuẩn bị. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Mọi việc hanh thông, xuất hành cầu tài đắc lợi.

Mọi việc hanh thông, xuất hành cầu tài đắc lợi. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Thích hợp cho các trao đổi, bàn bạc ngắn hạn.

Thích hợp cho các trao đổi, bàn bạc ngắn hạn. Giờ Dậu (17:00 - 18:59): Giờ tốt cuối ngày, thích hợp sum họp gia đình.

Giờ Hắc Đạo (nên cẩn trọng)

Các khung giờ Hắc Đạo gồm: Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59) và Hợi (21:00 - 22:59). Vào những thời điểm này, bạn nên tập trung xử lý công việc thường nhật, tránh quyết định việc hệ trọng vội vàng.

Ý nghĩa phong thủy: Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ

Ngày 20/09/2026 được che chở bởi sao Phòng (Phòng Nhật Thố) – một đại kiết tinh trong hệ thống 28 chòm sao. Sao Phòng đặc biệt hưng vượng về tài sản, điền trạch và các giao dịch kinh tế. Đáng chú ý, sao Phòng Đăng Viên tại Dậu nên vượng khí càng tăng thêm, mang lại nhiều thuận lợi cho mưu sự lớn.

Về hệ thống Trực, ngày rơi vào Trực Kiến. Theo kinh nghiệm dân gian, Trực Kiến đại diện cho sự khởi đầu, vạn vật đâm chồi, rất tốt cho lễ nhập học, nhận chức vị mới, khai trương hoặc gieo trồng.

Bên cạnh đó, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tốc Hỷ (niềm vui mau chóng). Các công việc mang tính chất đột phá nên được tiến hành sớm vào buổi sáng để tận dụng trọn vẹn vượng khí của ngày.

Tuổi xung khắc và hướng xuất hành may mắn

Để mọi việc được suôn sẻ, bạn có thể tham khảo mối quan hệ xung hợp can chi và phương vị di chuyển trong ngày:

Tuổi hợp: Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục.

Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục. Tuổi xung: Ngày này kỵ các tuổi Tân Mão và Quý Mão do phạm tương xung, tương hình. Người tuổi này nên giữ tâm thế điềm tĩnh, cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Ngày này kỵ các tuổi Tân Mão và Quý Mão do phạm tương xung, tương hình. Người tuổi này nên giữ tâm thế điềm tĩnh, cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tuổi ngoại lệ: Người mang tuổi Quý Dậu và Ất Mùi mệnh Kim không ngại Hỏa khắc, vận trình ổn định.

Người mang tuổi Quý Dậu và Ất Mùi mệnh Kim không ngại Hỏa khắc, vận trình ổn định. Hướng xuất hành: Đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui, nhân duyên tốt); đi về hướng chính Đông để nghênh đón Tài Thần (tài lộc, may mắn kinh doanh).

Việc nên làm và cần hạn chế

Dựa trên sự kết hợp giữa các sao tốt và thần sát trong ngày, bạn có thể cân nhắc sắp xếp các đầu việc:

Nên làm: Ký kết giao dịch mua bán tài sản, khai trương cơ sở kinh doanh, nhậm chức, cưới hỏi, xuất hành cầu may và làm việc thiện nguyện.

Ký kết giao dịch mua bán tài sản, khai trương cơ sở kinh doanh, nhậm chức, cưới hỏi, xuất hành cầu may và làm việc thiện nguyện. Nên hạn chế: Động thổ xây dựng, đào giếng, lợp nhà, mai táng. Theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ, cũng nên hạn chế cắt tóc vào ngày can Đinh để tránh phiền toái nhỏ về sức khỏe.

Các chỉ dẫn từ Âm Dương lịch mang tính chất tham khảo đúc kết từ phong tục cổ truyền. Yếu tố quyết định thành công lớn nhất vẫn là tinh thần chủ động, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ lạc quan trong mọi việc.