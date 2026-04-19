Lịch Âm Dương ngày 20/4/2026: Chi tiết giờ Hoàng đạo và lưu ý phong thủy Thông tin chi tiết về lịch vạn niên ngày 20/04/2026, bao gồm giờ tốt, hướng xuất hành và các đánh giá về mức độ cát hung giúp bạn chủ động trong công việc.

Theo dữ liệu lịch vạn niên, ngày 20/04/2026 (Dương lịch) rơi vào Thứ Hai, nhằm ngày 4 tháng Ba Âm lịch. Đây là ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, ngày này được đánh giá là ngày cát (nghĩa nhật) do có Chi sinh Can (Thủy sinh Mộc).

Thông tin chi tiết về giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng khi triển khai các kế hoạch cá nhân. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ cụ thể Giờ Hoàng đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc đạo Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Đánh giá cát - hung và lời khuyên phong thủy

Ngày 20/04/2026 mang nạp âm Hải Trung Kim (Vàng trong biển). Theo quy luật ngũ hành, ngày này khắc với hành Mộc, đặc biệt lưu ý đối với các tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ. Tuy nhiên, tuổi Mậu Tuất lại được hưởng lợi do tính chất tương tác đặc thù.

Về hệ thống Nhị thập bát tú, ngày này gặp sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ). Đây là một hung tú, được khuyến nghị nên tránh các việc đại sự như cưới hỏi, xây cất hay tranh tụng. Ngược lại, xét theo Thập nhị kiến trừ, ngày này rơi vào trực Thành, rất thuận lợi cho việc lập khế ước, giao dịch, mua bán, nhập học hoặc cầu thầy chữa bệnh.

Đáng lưu ý, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Không Vong. Trạng thái này thường báo hiệu sự trì trệ hoặc khó khăn trong việc đạt được kết quả như ý đối với những mưu sự lớn. Vì vậy, người dân nên ưu tiên hoàn thành các công việc thường nhật, tránh tâm lý nóng vội.

Hướng xuất hành và giờ khởi hành tốt nhất

Để tăng thêm sự thuận lợi khi đi xa hoặc bắt đầu công việc mới, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Xuất hành hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 11h-13h và 23h-01h được coi là rất tốt lành, thuận lợi cho kinh doanh và gia đạo hòa hợp. Khung giờ 19h-21h và 07h-09h cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn trong gặp gỡ đối tác.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.