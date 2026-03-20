Lịch Âm Dương ngày 21/03/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tam Nương Ngày 21/03/2026 trùng với ngày Tam Nương và quẻ Không Vong. Đây là thời điểm chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng, tránh thực hiện các công việc đại sự.

Theo hệ thống lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy (21/03/2026 Dương Lịch) tương ứng với ngày 03 tháng 02 năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là ngày Giáp Ngọ, thuộc hành Kim, được đánh giá là ngày Bảo Nhật (đại cát) nhờ sự tương sinh giữa Thiên can và Địa chi. Tuy nhiên, do trùng vào các hạn đặc biệt, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi triển khai công việc.

Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 21/03/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 21/03/2026 (Thứ Bảy) Âm Lịch 03/02/2026 (Ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Sa Trung Kim (Vàng trong cát). Ngày Kim khắc hành Mộc. Tuổi xung khắc Mậu Tý, Nhâm Tý (Cần đặc biệt lưu ý) Trực Trực Bình (Tốt cho bồi đắp, sửa chữa nhỏ)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ lành là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để gia tăng sự hanh thông cho các hoạt động thường ngày:

Tý (23:00-23:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59). Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Phân tích phong thủy: Những lưu ý quan trọng

Mặc dù là ngày Bảo Nhật, nhưng ngày 21/03/2026 lại phạm phải ngày Tam Nương. Theo dân gian, đây là ngày xấu, kỵ các việc trọng đại như khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay động thổ. Bên cạnh đó, quẻ Không Vong theo Khổng Minh Lục Diệu cho thấy mọi việc dễ rơi vào thế bế tắc, tiến độ trì trệ và dễ hao tổn tiền bạc.

Về hệ thống Nhị thập bát tú, ngày này do sao Nữ chủ trị. Đây là một Hung tú (sao xấu), đặc biệt tối kỵ cho việc khởi công xây dựng, kiện cáo hay chôn cất. Ngược lại, sao này chỉ thuận lợi cho các việc nhỏ như may vá, kết màn.

Lời khuyên về hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số phong thủy tổng hợp, dưới đây là các khuyến nghị mang tính tham khảo:

Sửa chữa tàu thuyền, bồi đắp tường vách, vệ sinh nhà cửa, làm các công việc mang tính chất duy trì, kết thúc những điều cũ kỹ không còn phù hợp. Việc nên tránh: Khai trương cửa hàng, ký kết hợp đồng lớn, động thổ xây dựng, cưới hỏi và chôn cất. Ngoài ra, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên lợp nhà trong ngày Ngọ để tránh phải sửa chữa lại sau này.

Hướng dẫn xuất hành và giờ tốt theo Lý Thuần Phong

Nếu bắt buộc phải đi xa hoặc thực hiện giao dịch, bạn nên ưu tiên các hướng và khung giờ sau:

Giờ tốt xuất hành: Khung giờ từ 13h-15h (Mùi) hoặc 01h-03h (Sửu) được xem là giờ Đại An, mang lại may mắn, kinh doanh có lời, gia đạo hòa hợp.

Khung giờ từ 13h-15h (Mùi) hoặc 01h-03h (Sửu) được xem là giờ Đại An, mang lại may mắn, kinh doanh có lời, gia đạo hòa hợp. Giờ cần thận trọng: Từ 11h-13h (Ngọ) dễ xảy ra tranh luận, cãi cọ; từ 19h-21h (Tuất) mưu sự khó thành, nên làm việc chắc chắn, không vội vàng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.