Lịch Âm Dương ngày 21/07/2026: Xem giờ Hoàng đạo và những lưu ý phong thủy Ngày 21/07/2026 (8/6 Âm lịch) là ngày Bính Thân, sở hữu nhiều sao tốt cho việc xây dựng và cưới hỏi. Khám phá giờ Hoàng đạo và hướng xuất hành đại cát để mọi việc hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 21/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba, ngày 21/07/2026 Dương lịch sẽ tương ứng với ngày 8 tháng 6 Âm lịch. Đây là ngày Bính Thân, thuộc tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, đây được đánh giá là ngày cát trung bình (chế nhật), không phạm vào các ngày kỵ lớn như Tam Nương hay Nguyệt Kỵ, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho việc khởi sự.

Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 21/07/2026

Tiêu chí Thông tin chi tiết Dương lịch 21/07/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 08/06/2026 (Ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Chớm nóng) Ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) - Can khắc Chi (Hỏa khắc Kim) Trực Trừ (Tốt cho việc giải tỏa, chữa bệnh)

Giờ tốt và giờ cần lưu ý trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự tự tin và thuận lợi khi thực hiện các công việc quan trọng. Dưới đây là các khung giờ trong ngày Bính Thân:

Khung giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23h-01h): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Sửu (01h-03h): Tốt cho việc cầu tài, nhà cửa yên lành.

Tốt cho việc cầu tài, nhà cửa yên lành. Thìn (07h-09h): Phù hợp cho các hoạt động hành chính.

Phù hợp cho các hoạt động hành chính. Tỵ (09h-11h): Giờ đại cát, buôn bán có lời, gia đạo hòa thuận.

Giờ đại cát, buôn bán có lời, gia đạo hòa thuận. Mùi (13h-15h): Mọi việc đều tốt lành, đi xa bình an.

Mọi việc đều tốt lành, đi xa bình an. Tuất (19h-21h): Thích hợp cho các việc mang tính bền vững.

Khung giờ Hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Phân tích phong thủy và lời khuyên truyền thống

Ngày Bính Thân có sự xuất hiện của Sao Thất (Thất Hỏa Trư), một trong những đại kiết tinh trong nhị thập bát tú. Sao này đặc biệt có lợi cho việc kinh doanh, xây cất nhà cửa, cưới gả và các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây cũng là ngày Lưu Liên, một trạng thái dễ gây ra sự trễ nải hoặc rắc rối về giấy tờ.

Việc nên làm

Xây dựng: Động thổ, khởi công, trổ cửa hoặc sửa sang nhà cửa đều rất tốt.

Động thổ, khởi công, trổ cửa hoặc sửa sang nhà cửa đều rất tốt. Giao dịch: Ký kết hợp đồng kinh doanh, khai trương đại cát.

Ký kết hợp đồng kinh doanh, khai trương đại cát. Hôn nhân: Cưới hỏi, dạm ngõ được cho là mang lại hạnh phúc bền lâu.

Cưới hỏi, dạm ngõ được cho là mang lại hạnh phúc bền lâu. Sức khỏe: Chữa bệnh, bốc thuốc hoặc thực hiện các thủ thuật y tế (theo Trực Trừ).

Việc không nên làm

Tu sửa bếp: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên sửa bếp vào ngày Bính để tránh hỏa hoạn.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên sửa bếp vào ngày Bính để tránh hỏa hoạn. Kê giường: Tránh kê giường mới vào ngày Thân.

Tránh kê giường mới vào ngày Thân. Giấy tờ hành chính: Tránh vội vã trong các việc kiện cáo hoặc nộp đơn từ vì dễ gặp thị phi, chậm trễ.

Tuổi xung khắc

Những người sinh năm Canh Dần và Nhâm Dần cần thận trọng hơn trong mọi việc vào ngày này, tránh xung đột hoặc đưa ra các quyết định tài chính mạo hiểm.

Hướng xuất hành và cầu tài lộc

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc thực hiện các công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng sau để đón nhận năng lượng tích cực:

Hướng Tây Nam: Hướng của Hỷ Thần, mang lại niềm vui và sự may mắn.

Hướng của Hỷ Thần, mang lại niềm vui và sự may mắn. Hướng Đông: Hướng của Tài Thần, thuận lợi cho việc cầu tài lộc, kinh doanh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm dựa trên các quan niệm truyền thống.