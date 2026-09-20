Lịch Âm Dương ngày 21/09/2026: Khung giờ hoàng đạo xuất hành cát lành và lưu ý quan trọng Tra cứu lịch Âm Dương ngày 21/09/2026 tức 11/8 Âm Lịch năm Bính Ngọ: Thông tin giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung, hướng xuất hành cát lợi và những việc nên làm trong ngày.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 21/09/2026

Theo niên lịch vạn niên, Thứ Hai ngày 21/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 11 tháng 8 Âm Lịch (tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ). Đây là ngày Mậu Tuất, thuộc hành Bình Địa Mộc, được đánh giá là ngày cát nhờ can chi tương đồng. Việc nắm bắt cụ thể các khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và tính chất phong thủy của ngày sẽ giúp mọi người sắp xếp kế hoạch công việc một cách chu đáo, thuận buồm xuôi gió.

Tổng quan phong thủy lịch Âm Dương ngày 21/09/2026

Ngày 21/09/2026 không phạm vào bất kỳ ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật nào. Dưới đây là thông số phong thủy chi tiết:

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 21/09/2026 (Thứ Hai) Âm Lịch 11/08/2026 (Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Trực Trực Trừ (Thuận lợi giải trừ điều xấu, làm sạch, trị bệnh) Nhị thập bát tú Sao Nguy (Nguy Nguyệt Yến) Lục diệu Xích Khẩu

Chi tiết giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu những dự định công việc quan trọng là thói quen truyền thống lâu đời. Trong ngày Mậu Tuất, các khung giờ được phân định như sau:

Khung giờ hoàng đạo (tốt lành)

Giờ Dần (03:00 - 04:59): Tư Mệnh, vạn sự thuận lợi.

Tư Mệnh, vạn sự thuận lợi. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thanh Long, thuận lợi cho việc khởi sự.

Thanh Long, thuận lợi cho việc khởi sự. Giờ Tỵ (09:00 - 10:59): Minh Đường, thích hợp cho gặp gỡ, giao tế.

Minh Đường, thích hợp cho gặp gỡ, giao tế. Giờ Thân (15:00 - 16:59): Kim Quỹ, mang lại năng lượng tài lộc.

Kim Quỹ, mang lại năng lượng tài lộc. Giờ Dậu (17:00 - 18:59): Bảo Quang, thích hợp để tổng kết, đón tin vui.

Bảo Quang, thích hợp để tổng kết, đón tin vui. Giờ Hợi (21:00 - 22:59): Ngọc Đường, bình an, vượng khí gia đạo.

Khung giờ hắc đạo (nên thận trọng)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thiên Hình

Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Chu Tước

Giờ Mão (05:00 - 06:59): Bạch Hổ

Giờ Ngọ (11:00 - 12:59): Thiên Lao

Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Nguyên Vũ

Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Câu Trận

Xem tuổi hợp xung và nguyên lý ngũ hành

Ngày Mậu Tuất có can chi cùng thuộc Thổ, nạp âm Bình Địa Mộc. Về mặt tương sinh phản khắc, ngũ hành Mộc khắc Thổ, nhưng người mang mệnh Thổ thuộc các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân và Bính Thìn không chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Theo quan hệ địa chi, ngày Tuất có mối quan hệ lục hợp với Mão và tam hợp với Dần, Ngọ (hóa Hỏa cục). Do đó, những người mang tuổi Dần, Ngọ, Mão có thể đón nhận nhiều trợ lực tích cực trong ngày. Ngược lại, ngày Tuất xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn; đồng thời phạm Tam Sát đối với mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi. Tuổi Nhâm Thìn và Giáp Ngọ là hai tuổi cần chú ý giữ bình tĩnh, cẩn trọng hơn trong các giao dịch lớn.

Hướng dẫn xuất hành đón tài lộc

Theo quan niệm phong thủy dân gian, việc chọn hướng và giờ khởi hành có thể mang lại cảm giác an tâm và tâm thế phấn khởi khi bắt đầu tuần làm việc mới:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui, nhân duyên), hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc, vận may kinh doanh).

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui, nhân duyên), hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc, vận may kinh doanh). Ngày xuất hành theo Khổng Minh: Ngày Thiên Đường, mang ý nghĩa xuất hành tốt đẹp, có quý nhân tương trợ, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ngày Thiên Đường, mang ý nghĩa xuất hành tốt đẹp, có quý nhân tương trợ, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Khung giờ xuất hành đẹp theo Lý Thuần Phong: Giờ Dậu (17:00 - 18:59) và giờ Mão (05:00 - 07:00) là giờ Đại An, kinh doanh buôn bán thuận hòa; Giờ Tỵ (09:00 - 11:00) và giờ Hợi (21:00 - 23:00) là giờ Tiểu Cát, mọi sự cát lợi, bình an.

Ý nghĩa phong thủy và lời khuyên ứng xử trong ngày

Ngày 21/09/2026 có sự hội tụ của nhiều cát tinh như Minh Tinh, U Vi Tinh và Tục Thế. Đồng thời, Trực Trừ đại diện cho sự làm sạch, giải tỏa điều cũ để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Các việc như dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đào thải những thói quen xấu, bốc thuốc chữa bệnh hoặc chỉnh trang nếp sống rất phù hợp để triển khai.

Tuy nhiên, Lục diệu rơi vào ngày Xích Khẩu, chủ về khẩu thiệt và tranh luận. Dân gian cũng có quan niệm sao Nguy kiêng kỵ việc cất nóc, đào mương hay khởi công các công trình xây dựng lớn. Vì vậy, trong ngày làm việc đầu tuần, mỗi cá nhân nên chú trọng lời ăn tiếng nói, lắng nghe nhiều hơn để tránh các bất đồng không đáng có nơi công sở. Hãy giữ tâm thái hòa nhã, cẩn thận rà soát các hợp đồng giấy tờ và duy trì tinh thần lạc quan, mọi việc đều có thể chuyển hóa theo hướng tích cực.