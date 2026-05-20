Lịch Âm Dương ngày 21/5/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho khởi sự Tra cứu chi tiết lịch Âm Dương ngày 21/05/2026. Xem giờ Hoàng Đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy để đón lành tránh dữ trong ngày Đại An.

Theo lịch vạn niên, ngày mai thứ Năm, ngày 21/05/2026 Dương Lịch (tức ngày 5 tháng Tư Âm Lịch) được đánh giá là một ngày có nhiều năng lượng tích cực. Đây là ngày Ất Mùi, thuộc tiết khí Tiểu Mãn, mang ý nghĩa về sự bình an và ổn định cho các hoạt động thường nhật.

Thông tin tổng quan về ngày 21/05/2026

Ngày 21/05/2026 là ngày Đại An, một trong những ngày cát lợi nhất trong hệ thống lục diệu. Trong phong thủy, Đại An biểu trưng cho sự yên ổn, hành sự dễ thành, giúp tâm thế con người trở nên nhẹ nhàng và tự tin hơn khi thực hiện các kế hoạch.

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương Lịch 21/05/2026 (Thứ Năm) Âm Lịch 05/04/2026 (Ngày Ất Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Sa Trung Kim (Vàng trong cát). Ngày Can khắc Chi, thuộc mức Cát trung bình. Trực Mãn (Tốt cho việc thu nhận, mua sắm, lắp đặt) Sao Đẩu (Sao tốt, chủ về tài lộc và công danh)

Tra cứu giờ Hoàng Đạo và giờ Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp các hoạt động diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là bảng thống kê các khung giờ trong ngày:

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Mặc dù là ngày Đại An, nhưng ngày 21/05/2026 cũng trùng với ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5), dân gian thường có câu: "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn". Do đó, người dân nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các việc đại sự quan trọng.

Các hoạt động được khuyến nghị

Xây dựng và sửa chữa: Tốt cho việc khởi tạo, xây đắp, sửa chữa phần mộ, lắp đặt máy móc.

Kinh doanh: Phù hợp cho việc giao dịch, thu nợ, mua bán hàng hóa và nhập kho.

Gia đạo: Thuận lợi cho việc cưới gả, đặt tên con hoặc các việc về thủy lợi.

Các hoạt động cần hạn chế

Di chuyển: Rất kỵ việc đi thuyền hoặc xuất hành xa vào hướng không hợp.

Y tế: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên uống thuốc vào ngày Mùi để tránh ảnh hưởng không tốt đến nội tạng.

Nông nghiệp: Không nên gieo hạt trồng cây vì khó đạt năng suất cao.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có dự định đi xa hoặc thực hiện các cuộc gặp gỡ quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ dưới đây để đón nhận vận may:

Hướng xuất hành: Đi về phía Tây Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui), hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Giờ xuất hành tốt (Lý Thuần Phong): Khung giờ từ 11h-13h và 23h-01h được coi là giờ đại cát, buôn bán có lời, mọi việc hòa hợp. Khung giờ từ 19h-21h và 07h-09h mang lại tin vui và may mắn trong chăn nuôi, gặp gỡ đối tác.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị tham khảo của lịch Âm Dương, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ quan trọng trong ngày này:

Đại An: Biểu thị sự bình yên, mọi việc diễn ra ổn định và vững chắc.

Trực Mãn: Có nghĩa là đầy đủ, sung túc. Trực này rất tốt cho việc cầu tài và tích trữ.

Sao Đẩu: Một trong những cát tinh hàng đầu, giúp gia tăng vượng khí cho việc xây dựng và công danh.

Lời khuyên cho ngày mới

Dù các chỉ số phong thủy trong ngày 21/05/2026 khá tốt với sự xuất hiện của ngày Đại An và sao Đẩu, nhưng do trùng ngày Nguyệt Kỵ, bạn nên giữ tinh thần cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc hoặc di chuyển xa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ hòa nhã sẽ là chìa khóa giúp bạn gặt hái thành công. Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.