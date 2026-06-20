Lịch Âm Dương ngày 21/6/2026: Xem giờ hoàng đạo và hướng dẫn phong thủy ngày mới Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 21/6/2026 tức ngày 7/5 Âm lịch năm Bính Ngọ. Cung cấp giờ hoàng đạo, tuổi xung khắc và lời khuyên về các việc nên làm.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 21/06/2026

Ngày 21/06/2026 Dương lịch rơi vào Chủ Nhật, nhằm ngày 7 tháng 5 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Bính Dần, mang các đặc tính ngũ hành và tinh tú cần lưu ý để mọi việc diễn ra thuận lợi theo quan niệm dân gian.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 21/06/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về thời gian và can chi trong ngày:

Dương lịch: 21/06/2026 (Chủ Nhật)

21/06/2026 (Chủ Nhật) Âm lịch: 07/05/2026 (Ngày Bính Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ)

07/05/2026 (Ngày Bính Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò) Tiết khí: Hạ Chí (Giữa mùa hè)

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng giúp các kế hoạch cá nhân đạt hiệu quả cao hơn.

Khung giờ hoàng đạo (Tốt)

Giờ Tý (23:00 - 00:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Giờ Sửu (01:00 - 02:59): Tốt cho các việc nội trợ, gia đình.

Tốt cho các việc nội trợ, gia đình. Giờ Thìn (07:00 - 08:59): Thích hợp cho giao dịch, ký kết.

Thích hợp cho giao dịch, ký kết. Giờ Tỵ (09:00 - 10:59): Khung giờ đẹp để tiến hành công việc quan trọng.

Khung giờ đẹp để tiến hành công việc quan trọng. Giờ Mùi (13:00 - 14:59): Mang lại sự bình an, hòa hợp.

Mang lại sự bình an, hòa hợp. Giờ Tuất (19:00 - 20:59): Thuận lợi cho việc cầu tài lộc.

Khung giờ hắc đạo (Cần thận trọng)

Các giờ Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi được xem là giờ hắc đạo trong ngày này. Người dân nên hạn chế triển khai các việc đại sự hoặc cần giữ thái độ điềm tĩnh để tránh những tranh cãi không đáng có.

Phân tích phong thủy và ngũ hành

Ngày Bính Dần có sự tương sinh giữa Chi và Can (Mộc sinh Hỏa), được đánh giá là ngày cát (nghĩa nhật). Tuy nhiên, mỗi cá nhân cần đối chiếu với tuổi của mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tuổi hợp: Ngày Dần lục hợp với Hợi; tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành Hỏa cục.

Ngày Dần lục hợp với Hợi; tam hợp với Ngọ và Tuất tạo thành Hỏa cục. Tuổi xung khắc: Cần đặc biệt lưu ý đối với các tuổi Canh Thân và Nhâm Thân . Những người thuộc tuổi này nên thận trọng trong các quyết định quan trọng.

Cần đặc biệt lưu ý đối với các tuổi và . Những người thuộc tuổi này nên thận trọng trong các quyết định quan trọng. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần, nên đi về hướng Tây Nam. Để đón Tài Thần, hướng Đông là lựa chọn phù hợp. Tránh hướng Nam vì gặp Hạc Thần.

Giải thích thuật ngữ phong thủy và lời khuyên

Ngày 21/06/2026 hội tụ một số yếu tố tinh tú và trực mang tính chất tham khảo như sau:

Ý nghĩa các sao và trực

Lưu Liên (Ngày Hung): Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ gặp sự trễ nải, dây dưa. Các việc hành chính, giấy tờ nên thực hiện chắc chắn, không nên vội vàng.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ gặp sự trễ nải, dây dưa. Các việc hành chính, giấy tờ nên thực hiện chắc chắn, không nên vội vàng. Sao Hư (Xấu): Mang ý nghĩa hư hoại, không thuận lợi cho việc xây cất nhà cửa, khai trương hay cưới hỏi.

Mang ý nghĩa hư hoại, không thuận lợi cho việc xây cất nhà cửa, khai trương hay cưới hỏi. Trực Thành: Đây là điểm sáng trong ngày, rất tốt cho việc lập khế ước, giao dịch, mua bán, thu nợ hoặc nhập học.

Việc nên và không nên làm

Nên làm: Thực hiện các giao dịch thương mại, mua sắm hàng hóa, ký kết hợp đồng nhỏ, học tập kỹ nghệ, tu sửa cây cối hoặc chăm sóc sức khỏe.

Không nên làm: Hạn chế các việc động thổ lớn, khởi công xây dựng nhà cửa, cưới hỏi quy mô lớn hoặc tham gia vào các vụ kiện tụng, tranh chấp gay gắt.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.