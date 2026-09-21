Lịch Âm Dương ngày 22/9/2026: Tra cứu khung giờ hoàng đạo và những việc nên làm thuận lợi Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 22/9/2026 tức ngày 12/8 năm Bính Ngọ; tổng hợp giờ hoàng đạo, tuổi hợp xung và gợi ý công việc giúp bạn chủ động kế hoạch.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 22/09/2026

Ngày 22/9/2026 Dương Lịch rơi vào Thứ Ba, tương ứng với ngày 12 tháng Tám (tháng Đinh Dậu) năm Bính Ngọ theo Âm Lịch. Về tổng quan thiên can địa chi, đây là ngày Kỷ Hợi, mang nạp âm Bình Địa Mộc. Xét theo hệ thống phong thủy cổ truyền, ngày có Can khắc Chi (Thổ khắc Thủy) nên thuộc mức cát trung bình (chế nhật), điểm sáng là gặp sao Thất Đại Kiết cùng quẻ Tiểu Cát trợ mệnh, thích hợp cho nhiều dự định nếu biết chọn đúng khung giờ phù hợp.

Bảng tra cứu tổng quan lịch Âm Dương ngày 22/9/2026

Dưới đây là các thông số phong thủy quan trọng giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin tổng thể trong ngày:

Thông tin Chi tiết Dương Lịch Thứ Ba, ngày 22/09/2026 Âm Lịch Ngày 12/08/2026 (Năm Bính Ngọ) Can Chi Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ Ngũ hành Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng) Trực Trực Mãn Nhị Thập Bát Tú Sao Thất (Thất Hỏa Trư) - Kiết Tú Lục Diệu Tiểu Cát (Ngày tốt, quý nhân phù trợ) Ngày kỵ Không phạm Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Dương Công Kỵ

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc nắm rõ khung thời gian giúp bạn sắp xếp tiến độ công việc khoa học và mang lại sự an tâm về mặt tâm lý:

Khung giờ Hoàng Đạo (Thời điểm tốt lành)

Giờ Sửu (01:00 - 02:59) : Thích hợp tĩnh tâm, chuẩn bị các kế hoạch dài hạn.

: Thích hợp tĩnh tâm, chuẩn bị các kế hoạch dài hạn. Giờ Thìn (07:00 - 08:59) : Thời điểm thuận lợi cho việc khởi hành, gặp gỡ giao dịch ban sáng.

: Thời điểm thuận lợi cho việc khởi hành, gặp gỡ giao dịch ban sáng. Giờ Ngọ (11:00 - 12:59) : Khung giờ vượng khí, tốt cho việc ký kết hoặc đón tiếp đối tác.

: Khung giờ vượng khí, tốt cho việc ký kết hoặc đón tiếp đối tác. Giờ Mùi (13:00 - 14:59) : Thích hợp bàn bạc công việc nội bộ, mua sắm hàng hóa.

: Thích hợp bàn bạc công việc nội bộ, mua sắm hàng hóa. Giờ Tuất (19:00 - 20:59) : Thuận lợi sum họp gia đình, kết nối quan hệ xã hội.

: Thuận lợi sum họp gia đình, kết nối quan hệ xã hội. Giờ Hợi (21:00 - 22:59): Khoảng thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi, tổng kết việc trong ngày.

Khung giờ Hắc Đạo (Nên cẩn trọng)

Giờ Tí (23:00 - 00:59)

Giờ Dần (03:00 - 04:59)

Giờ Mão (05:00 - 06:59)

Giờ Tỵ (09:00 - 10:59)

Giờ Thân (15:00 - 16:59)

Giờ Dậu (17:00 - 18:59)

Phân tích ngũ hành và tuổi xung - hợp

Ngày Kỷ Hợi có nạp âm là Bình Địa Mộc (hành Mộc). Theo quy luật tương sinh tương khắc, hành Mộc khắc hành Thổ, song các tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu và Đinh Tỵ thuộc mạng Thổ đặc biệt không e ngại Mộc cục này. Ngược lại, hai tuổi Quý Tỵ và Ất Mùi có can chi khắc kỵ với ngày nên cần giữ tâm thế bình tĩnh, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói.

Về địa chi, ngày Hợi đạt thế Lục hợp với Dần, Tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục vững chắc. Các phương diện đối kháng gồm có: Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần và tuyệt Ngọ.

Giải mã ý nghĩa phong thủy và các chòm sao

Hệ thống chiêm tinh và phong thủy cổ điển ghi nhận ngày 22/9/2026 sở hữu nhiều chỉ số năng lượng đáng chú ý:

Khổng Minh Lục Diệu - Tiểu Cát : Đây là cung biểu thị sự may mắn nhẹ nhàng, việc nhỏ việc lớn đều dễ đạt được thỏa nguyện nhờ phúc khí che chở, quý nhân giúp sức.

: Đây là cung biểu thị sự may mắn nhẹ nhàng, việc nhỏ việc lớn đều dễ đạt được thỏa nguyện nhờ phúc khí che chở, quý nhân giúp sức. Nhị Thập Bát Tú - Sao Thất (Thất Hỏa Trư) : Là một trong những cát tú sáng nhất, tốt cho việc khởi công, xây sửa, đi thuyền, thủy lợi, xuất hành hay kinh doanh.

: Là một trong những cát tú sáng nhất, tốt cho việc khởi công, xây sửa, đi thuyền, thủy lợi, xuất hành hay kinh doanh. Trực Mãn : Đại diện cho sự đầy đặn, sung túc; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động tích trữ tài sản, thu hồi công nợ hoặc mua bán hàng hóa.

: Đại diện cho sự đầy đặn, sung túc; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động tích trữ tài sản, thu hồi công nợ hoặc mua bán hàng hóa. Cát tinh từ Ngọc Hạp Thông Thư : Có sự hiện diện của Thiên Đức Hợp, Thiên Phú, Lộc Khố, Nguyệt Giải, Yếu Yên và Dịch Mã, giúp gia tăng thuận lợi cho các hoạt động thương mại.

: Có sự hiện diện của Thiên Đức Hợp, Thiên Phú, Lộc Khố, Nguyệt Giải, Yếu Yên và Dịch Mã, giúp gia tăng thuận lợi cho các hoạt động thương mại. Hung tinh cần lưu ý: Ngày có Thổ Ôn, Huyền Vũ, Quả Tú, Sát Chủ và Hoang Vu, do đó không nên tiến hành đào xới đất sâu hoặc các nghi lễ hôn phối trọng đại.

Việc nên làm và không nên làm theo truyền thống

Dựa trên các chỉ dẫn dân gian, người đọc có thể tham khảo bảng định hướng công việc dưới đây để bố trí lịch trình:

Việc nên làm : Xuất hành, di chuyển đường thủy, giao dịch mua bán, nhập kho, thu hồi nợ, bàn giao thiết bị công nghệ, học hỏi kỹ năng mới hoặc mở rộng kinh doanh.

: Xuất hành, di chuyển đường thủy, giao dịch mua bán, nhập kho, thu hồi nợ, bàn giao thiết bị công nghệ, học hỏi kỹ năng mới hoặc mở rộng kinh doanh. Việc nên kiêng cữ: Bành Tổ Bách Kỵ Nhật có câu "Kỷ bất phá khoán, Hợi bất giá thú", nghĩa là không nên tự ý đơn phương xé bỏ hợp đồng giao kèo, đồng thời tránh tổ chức cưới hỏi hay nộp đơn từ khiếu kiện, tranh chấp hành chính.

Hướng dẫn xuất hành đón cát khí

Để khởi hành ngày mới thêm phần hanh thông, bạn có thể lựa chọn phương hướng và khung giờ phù hợp:

Hướng xuất hành : Xuất hành về hướng Đông Bắc để nghênh đón Hỷ Thần, hoặc chọn hướng Nam để đón Tài Thần. Theo phép xuất hành Khổng Minh, đây là ngày Thiên Tài, đi xa dễ gặp thuận lợi.

: Xuất hành về hướng Đông Bắc để nghênh đón Hỷ Thần, hoặc chọn hướng Nam để đón Tài Thần. Theo phép xuất hành Khổng Minh, đây là ngày Thiên Tài, đi xa dễ gặp thuận lợi. Khung giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong: Khung giờ 11h-13h (Ngọ) đem lại tin vui về tiền tài; khung giờ 15h-17h (Thân) giúp công việc trôi chảy, buôn bán dễ có lãi; khung giờ 19h-21h (Tuất) mang lại sự bình an tuyệt đối cho hành trình.

Lời khuyên tích cực cho ngày mới

Thông tin Âm Dương lịch mang tính chất tham khảo dựa trên tri thức dân gian đúc kết qua nhiều thế hệ. Dù ngày có nhiều yếu tố cát hung đan xen, yếu tố quyết định thành bại lớn nhất trong mọi công việc vẫn là sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và thái độ sống hòa nhã của mỗi cá nhân. Giữ vững sự tự tin, làm việc minh bạch sẽ giúp bạn luôn gặt hái kết quả tốt đẹp nhất.