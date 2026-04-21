Lịch Âm Dương ngày 22/04/2026: Ngày Bính Dần cát lợi cho khởi sự Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 22/4/2026. Đây là ngày tốt (cát nhật) không phạm đại kỵ, phù hợp cho các hoạt động khai trương, cưới hỏi và xây dựng.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Tư, ngày 22/04/2026 Dương Lịch (tức ngày 6 tháng Ba năm Nhâm Thìn Âm Lịch) được đánh giá là một ngày tương đối thuận lợi cho nhiều hoạt động quan trọng. Đây là ngày Bính Dần, thuộc hành Hỏa, mang năng lượng tích cực cho những khởi đầu mới.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 22/04/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số quan trọng về ngày 22/04/2026 để bạn đọc tiện theo dõi:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 22/04/2026 (Thứ Tư) Âm Lịch 06/03/2026 (Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Thìn) Ngũ Hành Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò) Trực Khai (Tốt cho mọi việc trừ chôn cất) Sao Bích Thủy Du (Cát tú - Sao tốt) Ngày Kỵ Không phạm Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Dương Công Kỵ Nhật

Phân tích phong thủy và ngũ hành

Ngày Bính Dần có Chi sinh Can (Mộc sinh Hỏa), được coi là ngày cát (nghĩa nhật). Tuy nhiên, do nạp âm Lô Trung Hỏa, những người tuổi Canh Thân và Nhâm Thân cần thận trọng trong các quyết định lớn để tránh xung khắc năng lượng.

Về phương diện Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Lưu Liên. Trong phong thủy, Lưu Liên báo hiệu công việc có thể gặp đôi chút chậm trễ hoặc dây dưa về mặt thủ tục, giấy tờ. Vì vậy, lời khuyên cho bạn là nên kiên nhẫn, chuẩn bị kỹ lưỡng và không nên quá nóng vội khi thực hiện các giao dịch hành chính hoặc ký kết hợp đồng.

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp gia tăng sự hanh thông cho công việc:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Giờ Hắc Đạo (Xấu): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp của Nhị Thập Bát Tú (sao Bích) và Thập Nhị Kiến Trừ (trực Khai), ngày 22/04/2026 mang lại nhiều chỉ số tích cực:

Việc nên làm:

Kinh doanh: Khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng thương mại thường gặp may mắn, sớm có thành quả.

Xây dựng: Khởi công tạo tác, động thổ, san nền, sửa sang nhà cửa hoặc lắp đặt máy móc.

Gia đạo: Cưới hỏi, đính hôn, may áo mới hoặc thực hiện các việc thiện nguyện để tích đức.

Xuất hành: Nên đi hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông để đón Tài Thần.

Việc cần kiêng cữ:

Tu sửa bếp: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên tu sửa bếp trong ngày Bính để tránh rủi ro hỏa hoạn.

Tế tự: Hạn chế các việc tế tự lớn vì năng lượng ngày này không phù hợp cho việc thờ cúng tâm linh phức tạp.

An táng: Trực Khai và một số sao xấu như Quỷ Khốc khuyên nên cân nhắc kỹ nếu định thực hiện việc mai táng trong ngày này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.