Lịch Âm Dương ngày 22/05/2026: Giờ hoàng đạo và chỉ dẫn xuất hành

Thứ Sáu ngày 22/05/2026 Dương Lịch nhằm ngày 06/04 Âm Lịch năm Bính Ngọ. Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Bính Thân, thuộc tháng Quý Tỵ. Trong phong thủy, đây được coi là ngày cát trung bình (chế nhật) do Can khắc Chi (Hỏa khắc Kim).

Thông tin tổng quan về ngày 22/05/2026

Ngày 22/05/2026 có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi). Về mặt ngũ hành, ngày này thuộc hành Hỏa, tương khắc với hành Kim (ngoại trừ các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ không sợ Hỏa). Theo lịch Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Lưu Liên - một ngày hung, dễ gặp chuyện dây dưa, trễ nải hoặc thị phi khẩu thiệt.

Bảng giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường sự hanh thông cho các công việc trong ngày. Dưới đây là bảng chi tiết các khung giờ:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Giờ Hắc Đạo Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Phân tích sao chiếu và Trực ngày

Ngày này chịu ảnh hưởng của Sao Ngưu (Ngưu Kim Ngưu). Đây là một hung tú (sao xấu), chủ trị vào ngày thứ Sáu. Theo quan niệm dân gian, Sao Ngưu kỵ các việc khởi công tạo tác, xây cất nhà cửa, cưới gả hay khai trương. Nếu tiến hành các việc trọng đại vào ngày này, gia chủ có thể gặp những trắc trở không mong muốn.

Tuy nhiên, về mặt Trực Bình, ngày này lại có điểm sáng cho các hoạt động như: nhập kho, đặt táng, sửa chữa tàu thuyền, hay thực hiện các công việc bồi đắp thêm như xây bờ kè, lót đá. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng nếu không bắt buộc, nên chọn một ngày có đại cát tinh để tiến hành các việc hệ trọng hơn.

Chỉ dẫn hướng và giờ xuất hành

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành sau:

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) và hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ tốt xuất hành (Lý Thuần Phong): Khung giờ 01h-03h và 13h-15h (giờ Đại An) được coi là tốt lành nhất, giúp nhà cửa yên lành, người đi bình yên. Khung giờ 09h-11h và 21h-23h (giờ Tốc Hỷ) cũng mang lại nhiều may mắn cho việc buôn bán và gặp gỡ đối tác.

Lời khuyên phong thủy trong ngày

Dựa trên các yếu tố Bành Tổ Bách Kỵ Nhật và Lục Diệu, người dân cần lưu ý một số điểm sau để ngày mới thuận lợi hơn:

Không tu sửa bếp: Để tránh rủi ro về hỏa hoạn theo quan niệm xưa.

Thận trọng giấy tờ: Do gặp ngày Lưu Liên, các việc liên quan đến hành chính, ký kết hợp đồng nên được kiểm tra kỹ lưỡng, tránh nóng vội.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Canh Dần và Nhâm Dần nên đặc biệt cẩn trọng trong mọi việc để tránh va chạm.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.