Lịch âm dương ngày 22/3/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho cầu tài và bình an Khám phá chi tiết tử vi ngày 22/3/2026 (4/2 Âm lịch). Đây là ngày Đại An, thuận lợi cho việc mưu cầu bình an, gặp gỡ quý nhân và triển khai các kế hoạch quan trọng.

Ngày mai, Chủ Nhật ngày 22/03/2026 Dương lịch, nhằm ngày 04 tháng 02 năm Bính Ngọ (Âm lịch), được đánh giá là một ngày cát lợi cho nhiều hoạt động đời sống. Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày Đại An, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự ổn định, yên tâm và hành sự dễ thành công.

Tổng quan về lịch Âm Dương ngày 22/03/2026

Ngày 22/03/2026 là ngày Ất Mùi, có Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ), được xem là ngày Cát trung bình (Chế nhật). Về mặt ngũ hành, ngày này thuộc hành Kim (Sa Trung Kim), kỵ các tuổi Kỷ Sửu và Quý Sửu. Riêng tuổi Kỷ Hợi do đặc thù ngũ hành nên vẫn có thể nhận được lợi ích nhất định trong ngày này.

Đáng chú ý, đây là ngày không phạm bất kỳ ngày kiêng kỵ nào như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai muốn triển khai công việc vào ngày cuối tuần.

Giờ Hoàng đạo và giờ Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để gia tăng sự hanh thông khi thực hiện các dự định lớn:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Giờ Hắc đạo (Xấu): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Đánh giá cát hung và lời khuyên phong thủy

Theo Khổng Minh Lục Diệu, ngày Đại An mang lại vận thế bình yên, gia đạo hài hòa. Đặc biệt, các sao tốt như Địa Tài, Âm Đức, Mãn Đức Tinh và Kim Đường Hoàng Đạo cùng xuất hiện, rất có lợi cho việc cầu tài lộc, khai trương hoặc tổ chức cưới hỏi (giá thú).

Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý một số điểm hạn chế sau dựa trên Nhị Thập Bát Tú và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật:

Sao Hư (Hung tú): Đây là sao không may mắn cho việc khởi công xây dựng nhà cửa, khai trương lớn hay đào kênh rạch. Nếu có kế hoạch động thổ, nên cân nhắc chọn một ngày đại cát khác.

Kiêng kỵ cụ thể: Không nên gieo hạt trồng cây (do thiên can Ất) và hạn chế uống thuốc nếu không thực sự cấp bách để tránh khí độc (theo quan niệm Bành Tổ).

Các tuổi xung khắc: Người tuổi Sửu (Xung, Hình, Tuyệt), Tý (Hại) và Tuất (Phá) cần thận trọng hơn trong các giao dịch hoặc quyết định quan trọng.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn khi đi xa hoặc bắt đầu công việc kinh doanh, quý bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ Ngọ (11h-13h) và Tuất (19h-21h) là những thời điểm rất tốt để gặp gỡ đối tác, cầu tài lộc hoặc đón tin vui.

Nhìn chung, ngày 22/03/2026 là một ngày khá lành cho các hoạt động thường nhật và cầu an. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm sự chủ động và tinh thần lạc quan để đón nhận một ngày mới thuận lợi.