Lịch âm dương ngày 22/6/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Ngày 22/6/2026 tức ngày 8/5 Âm lịch là ngày Đinh Mão, được đánh giá là ngày tốt (cát nhật). Buổi sáng là thời điểm Tốc Hỷ, mang lại nhiều thuận lợi cho các dự định lớn.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 22/06/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Hai ngày 22/06/2026 Dương lịch ứng với ngày 8 tháng Năm năm Giáp Ngọ Âm lịch. Đây là ngày Đinh Mão, thuộc hành Hỏa (Lô Trung Hỏa - Lửa trong lò). Trong phong thủy, đây được coi là ngày "Cát nhật" vì có Chi sinh Can (Mộc sinh Hỏa), tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hoạt động quan trọng.

Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 22/6/2026

Dương lịch: 22/06/2026 (Thứ Hai)

22/06/2026 (Thứ Hai) Âm lịch: 08/05/2026

08/05/2026 Can chi: Ngày Đinh Mão, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ

Ngày Đinh Mão, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ Tiết khí: Hạ chí (Giữa mùa hè)

Hạ chí (Giữa mùa hè) Ngũ hành: Lô Trung Hỏa (Khắc hành Kim, ngoại trừ Quý Dậu và Ất Mùi)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt để triển khai công việc giúp gia tăng sự hanh thông và thuận lợi. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ (Chi tiết) Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Phân tích ý nghĩa phong thủy và lời khuyên

Ngày Tốc Hỷ - Niềm vui nhanh chóng

Ngày 22/6/2026 được xác định là ngày Tốc Hỷ theo Khổng Minh Lục Diệu. Đặc điểm của ngày này là buổi sáng rất tốt, mang lại niềm vui và thành công mau lẹ cho các mưu sự đại sự. Tuy nhiên, hiệu suất có thể giảm dần vào buổi chiều, do đó các chuyên gia phong thủy khuyên nên tiến hành công việc càng sớm càng tốt trong buổi sáng.

Việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ (Trực Thâu), người đọc có thể tham khảo các hoạt động sau:

Nên làm: Các công việc liên quan đến nông nghiệp (cấy hái), mua sắm tài sản (mua trâu, vật nuôi), tu sửa cây cối, nộp đơn từ, thừa kế chức vụ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính.

Các công việc liên quan đến nông nghiệp (cấy hái), mua sắm tài sản (mua trâu, vật nuôi), tu sửa cây cối, nộp đơn từ, thừa kế chức vụ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính. Cần cân nhắc: Theo sao Nguy, nên thận trọng khi khởi công xây dựng nhà cửa, gác đòn đông hoặc khai trương quy mô lớn. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên cắt tóc (dễ sinh mụn nhọt) và tránh đào giếng trong ngày này.

Theo sao Nguy, nên thận trọng khi khởi công xây dựng nhà cửa, gác đòn đông hoặc khai trương quy mô lớn. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên cắt tóc (dễ sinh mụn nhọt) và tránh đào giếng trong ngày này. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Tân Dậu và Quý Dậu cần lưu ý hơn trong các quyết định quan trọng vì có sự xung khắc với nạp âm của ngày.

Hướng xuất hành thuận lợi

Để gia tăng may mắn, khi ra khỏi nhà lần đầu tiên trong ngày, bạn có thể chọn các hướng sau:

Hướng Chính Nam: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng).

Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, tin mừng). Hướng Chính Đông: Để đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh).

Để đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Nên tránh hướng Chính Nam nếu mục đích là tránh Hạc Thần (vị thần mang lại sự không may trong di chuyển).

Lời khuyên tổng kết

Ngày 22/6/2026 là một ngày có nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt phù hợp cho các hoạt động mang tính thu hoạch, thừa kế và giải quyết giấy tờ hành chính. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy ưu tiên thực hiện các kế hoạch quan trọng vào buổi sáng và giữ tâm thế hòa nhã để tránh các cuộc tranh luận không đáng có vào khung giờ chiều. Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo giúp bạn có thêm sự tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch cá nhân.