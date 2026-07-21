Lịch Âm Dương ngày 22/7/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý quan trọng Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 22/7/2026 (tức ngày 9/6 Âm lịch). Ngày Đinh Dậu được đánh giá là ngày cát trung bình, phù hợp cho các hoạt động khởi công, kinh doanh và cầu tài lộc.

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Tổng quan về ngày 22/07/2026

Ngày 22/07/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Tư, nhằm ngày 9 tháng 6 Âm lịch năm Bính Ngọ. Theo hệ thống can chi, đây là ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi. Xét về ngũ hành, ngày này mang nạp âm Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi). Đây được coi là ngày "chế nhật" (cát trung bình) do Thiên Can khắc Địa Chi (Hỏa khắc Kim).

Thông tin Chi tiết Dương lịch 22/07/2026 Âm lịch 09/06/2026 (Ngày Đinh Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (Kỵ tuổi: Tân Mão, Quý Mão) Trực Mãn (Tốt cho việc lưu trữ, mua sắm) Sao Bích (Tốt cho khởi công, cưới hỏi)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là các khung giờ được tổng hợp để bạn tham khảo:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23h - 1h): Thuận lợi cho các việc tâm linh.

Thuận lợi cho các việc tâm linh. Dần (3h - 5h): Tốt cho việc bắt đầu hành trình mới.

Tốt cho việc bắt đầu hành trình mới. Mão (5h - 7h): Giờ tốt để gặp gỡ đối tác.

Giờ tốt để gặp gỡ đối tác. Ngọ (11h - 13h): Khung giờ đại cát cho mọi việc.

Khung giờ đại cát cho mọi việc. Mùi (13h - 15h): Phù hợp để hoàn tất các giao dịch.

Phù hợp để hoàn tất các giao dịch. Dậu (17h - 19h): Giờ lành để sum họp gia đình.

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

Việc nên làm và kiêng kỵ theo truyền thống

Dựa trên các yếu tố phong thủy như Nhị thập bát tú và Thập nhị kiến trừ, ngày 22/07/2026 có những điểm đáng chú ý sau:

Việc nên làm

Khởi công và xây dựng: Nhờ sự hỗ trợ của Sao Bích, đây là thời điểm rất tốt để khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trổ cửa hoặc thực hiện các công trình thủy lợi.

Nhờ sự hỗ trợ của Sao Bích, đây là thời điểm rất tốt để khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cửa, trổ cửa hoặc thực hiện các công trình thủy lợi. Kinh doanh và tài lộc: Các hoạt động khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc thu nợ được khuyến khích nhờ sự hiện diện của sao Lộc Khố và Thiên Phú.

Các hoạt động khai trương, giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc thu nợ được khuyến khích nhờ sự hiện diện của sao Lộc Khố và Thiên Phú. Hôn nhân: Ngày này được đánh giá là cát lợi cho việc cưới gả, mang lại hạnh phúc bền lâu.

Ngày này được đánh giá là cát lợi cho việc cưới gả, mang lại hạnh phúc bền lâu. Việc thiện: Làm việc thiện trong ngày này được tin là sẽ mang lại quả ngọt nhanh chóng.

Việc cần cân nhắc

Hội họp: Theo quan niệm "Bành Tổ Bách Kỵ", không nên tổ chức hội họp khách khứa quy mô lớn vì chủ nhà dễ gặp bất lợi.

Theo quan niệm "Bành Tổ Bách Kỵ", không nên tổ chức hội họp khách khứa quy mô lớn vì chủ nhà dễ gặp bất lợi. Cắt tóc: Tránh cắt tóc hoặc cạo đầu để phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe ngoài da.

Tránh cắt tóc hoặc cạo đầu để phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe ngoài da. Hành chính: Các việc liên quan đến nộp đơn từ, nhận chức hoặc uống thuốc nên cân nhắc kỹ hoặc dời sang ngày khác phù hợp hơn.

Hướng và giờ xuất hành

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc thực hiện các công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Chính Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 19h - 21h (giờ Tuất) và 7h - 9h (giờ Thìn) được coi là rất tốt lành, buôn bán có lời, người đi xa có tin vui trở về.

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Để bạn đọc hiểu rõ hơn, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ xuất hiện trong ngày:

Ngày Tốc Hỷ: Có nghĩa là niềm vui đến nhanh. Các công việc mưu sự lớn nên thực hiện vào buổi sáng để đạt được thành công mau lẹ.

Có nghĩa là niềm vui đến nhanh. Các công việc mưu sự lớn nên thực hiện vào buổi sáng để đạt được thành công mau lẹ. Trực Mãn: Tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc. Rất tốt cho việc nhập kho, mua sắm hoặc thuê thêm nhân sự.

Tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc. Rất tốt cho việc nhập kho, mua sắm hoặc thuê thêm nhân sự. Sao Bích: Một trong những sao tốt nhất trong Nhị thập bát tú, chủ về tài lộc, thăng tiến và gia đạo bình an.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.