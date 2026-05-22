Lịch Âm Dương ngày 23/05/2026: Những lưu ý quan trọng để vạn sự hanh thông Ngày 23/05/2026 (nhằm ngày 7/4 Âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, trăm sự đều cần thận trọng. Tuy nhiên, việc nắm bắt các khung giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt sẽ giúp bạn chủ động hơn trong công việc.

Theo Âm Dương lịch, ngày mai Thứ Bảy ngày 23/05/2026 (Dương lịch) ứng với ngày 7 tháng Tư năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Đinh Dậu, hành Hỏa, được đánh giá là ngày cát trung bình. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Dương Công Kỵ Nhật, người dân cần đặc biệt lưu ý khi triển khai các công việc trọng đại như động thổ, xây dựng hay an táng.

Chi tiết giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp với tính chất công việc là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để cầu mong sự thuận lợi:

Loại giờ Khung giờ cụ thể Giờ Hoàng Đạo Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy và các yếu tố kỵ hỷ

Ngày Đinh Dậu có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Theo quy luật ngũ hành, ngày này kỵ các tuổi Tân Mão và Quý Mão. Đặc biệt, theo quan niệm dân gian Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, trong ngày Đinh Dậu không nên cắt tóc để tránh mụn nhọt và hạn chế hội họp khách khứa để giữ gìn hòa khí.

Ý nghĩa của Sao Nữ và Trực Định

Sao Nữ (Nữ Thổ Bức): Đây là một hung tú trong Nhị Thập Bát Tú. Sao này chủ trị các việc về may mặc, kết màn thì tốt, nhưng cực kỳ kỵ khởi công, kiện cáo hay chôn cất.

Đây là một hung tú trong Nhị Thập Bát Tú. Sao này chủ trị các việc về may mặc, kết màn thì tốt, nhưng cực kỳ kỵ khởi công, kiện cáo hay chôn cất. Trực Định: Mang ý nghĩa tốt cho việc động thổ, san nền, lắp đặt máy móc hoặc nhập học. Những việc liên quan đến tu sửa bếp núc cũng được khuyến khích trong ngày này.

Dự báo Tốc Hỷ theo Khổng Minh Lục Diệu

Ngày này thuộc cung Tốc Hỷ, mang ý nghĩa niềm vui đến nhanh. Thời điểm tốt nhất để tiến hành các công việc quan trọng là vào buổi sáng. Càng về chiều, năng lượng tốt giảm dần, do đó các kế hoạch mưu sự đại sự nên được thực hiện sớm để đạt được thành công mau lẹ.

Hướng dẫn xuất hành và lời khuyên thực tiễn

Để tăng cường may mắn, khi ra khỏi nhà bạn có thể lựa chọn các hướng sau:

Hỷ Thần: Nên xuất hành hướng Chính Nam để đón nhận tin vui và sự hỷ lạc.

Nên xuất hành hướng để đón nhận tin vui và sự hỷ lạc. Tài Thần: Nên xuất hành hướng Chính Đông để cầu tài lộc và sự thịnh vượng.

Lời khuyên cho ngày mai: Mặc dù là ngày có một số yếu tố kỵ hỷ, nhưng nếu bạn tập trung vào các công việc thường nhật, giữ tâm thế tích cực và chọn đúng khung giờ hoàng đạo (đặc biệt là giờ Thìn từ 7h-9h hoặc giờ Ngọ từ 11h-13h), mọi việc vẫn có thể diễn ra êm đẹp. Hãy ưu tiên các công việc mang tính chất dứt điểm nhanh trong buổi sáng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.