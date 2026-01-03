Lịch âm dương ngày 2/3/2026: Lưu ý ngày Nguyệt Kỵ và các khung giờ hoàng đạo Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 2/3/2026 (14/1 Âm lịch). Dù gặp ngày Nguyệt Kỵ cần thận trọng, bài viết cung cấp giờ tốt và hướng xuất hành để hanh thông.

Ngày 02/03/2026 Dương lịch (tức ngày 14 tháng Giêng năm Canh Dần) được đánh giá là một ngày có sự đan xen giữa các yếu tố cát và hung. Trong dân gian, đây là ngày Nguyệt Kỵ, thường được khuyên nên thận trọng trong các việc đại sự như khởi nghiệp hay giao dịch lớn. Tuy nhiên, xét theo hệ thống sao và lục diệu, ngày này vẫn sở hữu những khung giờ hoàng đạo và cát tinh hỗ trợ cho các hoạt động cụ thể.

Tổng quan lịch âm dương ngày 2/3/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin cơ bản về ngày mai để quý độc giả tiện theo dõi và sắp xếp công việc:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch Thứ Hai, ngày 02/03/2026 Âm lịch Ngày 14 tháng Giêng năm Canh Dần (Bính Ngọ) Tiết khí Vũ Thủy (Mưa ẩm) Ngũ hành Ngày Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) Trực Thâu (Thu hoạch, thu nhận)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) giúp tăng khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro khi triển khai công việc:

Giờ Hoàng đạo (Tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ Hắc đạo (Xấu)

Tí (23:00-0:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Phân tích phong thủy: Những việc nên và không nên làm

Dựa trên các hệ sao như Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày 2/3/2026 mang lại những chỉ dẫn cụ thể cho các hoạt động thường nhật:

Việc nên làm: Nhờ có sự hiện diện của Sao Tất (Kiết Tú) và Trực Thâu, ngày này rất thuận lợi cho việc thu hoạch, gặt hái, mua bán gia súc, hoặc tu sửa cây cối. Đặc biệt, các việc liên quan đến xây dựng như trổ cửa, đào kênh, tháo nước hoặc các thủ tục thừa kế, nộp đơn dâng sớ cũng được xem là tốt lành.

Việc nên kiêng kỵ: Do phạm phải ngày Nguyệt Kỵ và Bành Tổ Bách Kỵ, người dân nên hạn chế gieo hạt trồng cây (vì khó xanh tốt) và tránh việc cưới hỏi. Ngoài ra, cần lưu ý tránh khởi công các công việc mới hoàn toàn hoặc đi du lịch xa, tổ chức tang lễ trong ngày này.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có dự định đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, quý độc giả có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau để đón nhận năng lượng tích cực:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Tránh đi hướng Tây Nam vì gặp Hạc Thần (xấu).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần hoặc hướng để đón Tài Thần. Tránh đi hướng Tây Nam vì gặp Hạc Thần (xấu). Giờ xuất hành tốt (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 15h-17h (Thân) và 19h-21h (Tuất) được coi là đại cát, mang lại may mắn, buôn bán có lời và gia đạo bình yên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.