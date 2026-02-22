Lịch âm dương ngày 23/2/2026: Chi tiết giờ tốt mùng 7 tháng Giêng Ngày 23/2/2026 Dương lịch (tức 7/1 Âm lịch) là ngày Mậu Thìn, thuộc hành Mộc. Đây là ngày Cát thuận lợi cho xuất hành nhưng cần lưu ý tránh các mâu thuẫn lời nói.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 23/02/2026 Dương lịch sẽ tương ứng với ngày 07 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm lịch. Đây là thời điểm đầu xuân, thuộc tháng Canh Dần. Ngày Mậu Thìn được đánh giá là ngày Cát (tốt) do có sự tương đồng về Can Chi (cùng thuộc hành Thổ).

Thông tin chi tiết về giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h) Giờ Hắc đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Phân tích phong thủy và ngũ hành

Ngày Mậu Thìn có nạp âm là Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già). Theo quy luật ngũ hành, ngày này thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ. Tuy nhiên, các tuổi như Canh Ngọ, Mậu Thân và Bính Thìn do đặc thù riêng nên không đáng ngại trước sự xung khắc này. Ngược lại, những người tuổi Nhâm Tuất và Bính Tuất cần đặc biệt lưu tâm vì xung với ngày.

Khổng Minh Lục Diệu: Cảnh báo về khẩu thiệt

Theo phương pháp luận của Khổng Minh, đây là ngày Xích Khẩu (ngày Hung). Đặc trưng của ngày này là dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi hoặc thị phi trong nội bộ. Do đó, lời khuyên cho mọi người là nên thận trọng trong giao tiếp, giữ thái độ ôn hòa để tránh những rắc rối không đáng có từ lời ăn tiếng nói.

Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ

Sao Nguy (Nguy Nguyệt Yến) chủ trị ngày này thường mang tính chất hỗn hợp. Đây là thời điểm tốt cho việc lót giường hoặc an táng, nhưng lại được khuyến nghị nên tránh các công việc xây dựng lớn như gác đòn đông, dựng nhà hay đào mương rạch. Trong khi đó, Trực Mãn lại mang đến năng lượng tích cực cho việc xuất hành, thu nợ, mua bán và ký kết lao động.

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số phong thủy tổng hợp, người đọc có thể tham khảo các hướng dẫn sau để tối ưu hóa công việc:

Việc nên làm: Xuất hành đường thủy, cho vay hoặc thu hồi nợ, giao dịch mua bán, sửa chữa máy móc và nhập kho.

Xuất hành đường thủy, cho vay hoặc thu hồi nợ, giao dịch mua bán, sửa chữa máy móc và nhập kho. Việc hạn chế: Nhận chức, uống thuốc trị bệnh, làm các thủ tục hành chính hoặc nộp đơn từ. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên thực hiện các giao dịch liên quan đến ruộng đất trong ngày Mậu để tránh không may.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường vận khí, gia chủ nên lưu ý về hướng và thời gian khởi hành:

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Nam vì gặp Hạc Thần.

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Nam vì gặp Hạc Thần. Giờ tốt xuất hành: Khung giờ từ 05h-07h (Mão) và 17h-19h (Dậu) được coi là giờ rất tốt, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đạo hòa hợp.

Khung giờ từ 05h-07h (Mão) và 17h-19h (Dậu) được coi là giờ rất tốt, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đạo hòa hợp. Giờ cần thận trọng: Từ 15h-17h (Thân) và 03h-05h (Dần) dễ xảy ra cãi cọ, nên giữ lời nếu bắt buộc phải ra ngoài.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.