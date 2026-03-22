Lịch Âm Dương ngày 23/3/2026: Những lưu ý về ngày Nguyệt Kỵ và giờ Hoàng Đạo

Thứ Hai, ngày 23/3/2026 Dương Lịch (tức ngày 5 tháng 2 Âm Lịch năm Bính Ngọ) được xem là ngày có tính chất trung bình, tuy nhiên cần lưu ý do phạm phải ngày Nguyệt Kỵ. Dưới đây là những phân tích chi tiết dựa trên các phương pháp tính toán lịch pháp cổ truyền để bạn tham khảo cho các kế hoạch cá nhân.

Thông tin tổng quan về ngày 23/3/2026

Ngày 23/3/2026 là ngày Bính Thân, thuộc hành Hỏa (Sơn Hạ Hỏa). Theo quy luật ngũ hành, đây là ngày Can khắc Chi (Hỏa khắc Kim), được coi là ngày cát trung bình (chế nhật). Những người sinh năm Canh Dần và Nhâm Dần cần đặc biệt lưu ý vì có sự xung khắc về tuổi trong ngày này.

Đáng chú ý, đây là ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5). Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm khí trường có sự biến động, thường không thuận lợi cho các việc khởi đầu lớn như khai trương, ký kết hợp đồng quan trọng hay đi xa cầu tài.

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Bạn có thể tham khảo bảng giờ dưới đây:

Loại giờ Khung giờ (Chi tiết) Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy và lời khuyên thực hiện

1. Khổng Minh Lục Diệu và Nhị Thập Bát Tú

Ngày mai rơi vào sao Lưu Liên (ngày Hung). Đặc điểm của ngày này là mọi việc dễ bị trễ nải, gặp chuyện dây dưa khó dứt điểm. Ngoài ra, cần đề phòng các chuyện thị phi hoặc hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp. Đối với các vấn đề pháp lý hoặc giấy tờ hành chính, sự cẩn trọng và kiên nhẫn là vô cùng cần thiết.

Về Nhị Thập Bát Tú, ngày này có sao Nguy (Nguy Nguyệt Yến) chủ trị. Sao này được đánh giá là bình tú, tốt cho việc lót giường hoặc các việc an táng, nhưng lại không thuận lợi cho việc khởi công xây dựng nhà cửa, dựng cột hay đào mương rạch.

2. Những việc nên và không nên làm

Nên làm: Lập khế ước, giao dịch nhỏ, động thổ san nền, tìm kiếm sự giúp đỡ từ y tế (cầu thầy chữa bệnh), xây đắp tường bao.

Không nên làm: Di dời nhà cửa, xuất hành đi chơi xa, mở cửa hiệu buôn bán quy mô lớn, tu sửa bếp (đề phòng hỏa hoạn) hoặc kê giường mới.

3. Hướng xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi lại vào ngày 23/3, bạn có thể lựa chọn các hướng sau để tăng thêm sự thuận lợi:

Hướng Tây Nam: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự hòa hợp).

Hướng Đông: Để đón Tài Thần (thuận lợi cho các giao dịch tài chính).

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí lành mạnh dựa trên lịch vạn niên và phong thủy cổ truyền.